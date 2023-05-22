 

Китай и РФ остались недовольны итогами саммита G7

22.05.2023, 4:36, Новости дня
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Итоговые заявления участников саммита G7 вызвали недовольство Китая, пишет Der Spiegel. Страны «семёрки» раскритиковали политику Пекина в области прав человека, а также предостерегли от «милитаризации» Азиатско-Тихоокеанского региона. В ответ в Китае призвали G7 перестать распространять конфронтацию и раздробленность.


AP

Китай выразил «сильное недовольство» общим заявлением, принятым на саммите стран G7, пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что участники саммита подвергли Китай критике в области прав человека и в геополитических вопросах. В свою очередь, Пекин направил несколько нот протеста, в том числе в адрес принимавшей саммит Японии. Посольство КНР в Японии заявило, что страны G7 должны перестать распространять конфронтацию и раздробленность.

Как отмечает издание, странам G7 было непросто сформулировать общую позицию в отношении Китая. В итоге государства «семёрки» предложили Пекину сотрудничество в области защиты климата, а также «стабильные отношения», однако предостерегли КНР от «действий по милитаризации» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На саммите также была заявлена безусловная поддержка Украины, отмечает Der Spiegel. Участники договорились поддерживать Киев настолько долго, сколько это необходимо, а также заполнить пробелы в санкциях против России. Как пишет издание, Россия, так же как и Китай, осталась недовольна итогами саммита. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны G7 хотят «обуздать» Россию и Китай.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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