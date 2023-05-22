Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни

Тревожность, стресс и эмоциональное выгорание — состояния, знакомые практически каждому современному человеку. Во времена турбулентности очень важно найти опору внутри себя, научиться ценить настоящее и качественно отдыхать. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 нон-фикшн книг от известных психотерапевтов и коучей, которые помогут вам выйти на новый уровень в отношениях с самим собой. С этого и начинается счастье.

“Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления”, Джессами Хибберд

С синдромом самозванца сталкивался почти каждый — то неприятное чувство, когда вам кажется, будто вы не заслужили то, что имеете. Внутренний критик отрицает таланты и способности, и намекает на то, что совсем скоро вы будете разоблачены. Знакомо? Книга клинического психолога Джессами Хибберта поможет справиться с неуверенностью в себе, научиться не корить себя за ошибки и ценить собственные достижения. Помимо теоретической информации, в ней много практических упражнений и техник. Вы узнаете, как повысить самооценку, поверить в свою компетентность, проработать страхи и за счет всех этих шагов повысить эффективность. Но все же эта книга не о достигаторстве, а об истинной любви к себе — это ценный скилл, значительно повышающий качество жизни.

“Приручи своих драконов. Обрати недостатки в достоинства”, Хосе Стивенс

Эту книгу психотерапевт Хосе Стивенс написал более 20 лет назад, и она стала мировым бестселлером, который всегда остается актуальным. Автор решил разбавить теорию мифологическими элементами — так появились драконы, символизирующие определенные поведенческие паттерны и страхи. Стивенс выявил семь таких «драконов», которые съедают нашу энергию, мешают развивать способности и достигать большего. Среди них: саморазрушение, излишнее упрямство, жадность, мученичество и высокомерие. Зачастую драконы связаны между собой — так одна проблема становится причиной другой. Автор подробно рассказывает, как проявляются эти установки, в чем может быть их причина, и как преобразовать условно «вредные» паттерны в «полезные». Книгу можно слушать, как подкаст, — материал хорошо структурирован и легко усваивается на слух.

“Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех”, Хэл Элрод

Еще один мировой бестселлер в нашей подборке — книга о полезных утренних ритуалах, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Однажды Хэл Элрод заметила, что большинство успешных людей продуктивно и приятно проводят утренние часы. Это не значит, что после пробуждения нужно сразу же начинать медитировать или отправляться на пробежку. В книге приведены разные варианты утреннего времяпрепровождения, которые поднимут настроение и дадут заряд энергии на весь день. Выбирайте то, что вам больше по душе: это могут быть короткие прогулки, несколько минут чтения, общение с родными, ведение дневника, время для спокойного приготовления вкусного завтрака. Главный посыл книги — утро не должно ассоциироваться у вас лишь со спешными сборами на работу. Напротив, оно может быть лучшим временем суток, которое сделает вас счастливее.

“Как выйти из зоны ошибок. Избавьтесь от негативных мыслей и возьмите под контроль свою”, Уэйн Дайер

Книга известного коуча и лектора Уэйна Дайера посвящена ловушкам мышления и когнитивным искажениям, которые повышают уровень тревожности. Это могут быть бессмысленные переживания о будущем, чувство вины, стремление к перфекционизму, привычка прокручивать в голове негативные сценарии или ситуации из прошлого, где вы могли найти более удачное решение. Дайер рисует портрет человека с негативным мышлением — и в нем почти каждый современный житель большого города может узнать себя. Автор уверен, что деструктивные установки можно проработать с помощью психотерапевтических техник. Помочь читателю обрести внутренний баланс — в этом главная цель книги. Уделяйте практикам хотя бы пару минут в день, чтобы тревожные мысли посещали вас как можно реже.

“Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием”, Ранган Чаттерджи

Вдохновляющая аудиокнига Рангана Чаттерджи — автора популярного в Великобритании шоу “Доктор в доме” и спикера TED. Он рассказывает, как стресс влияет на физическое здоровье человека, и что с этим делать. Маленький спойлер: просто ложиться спать пораньше и правильно питаться недостаточно. В книге вы найдете множество маленьких, но не действенных лайфхаков анти-стресс планирования своего дня. Также доктор делится эффективными техниками для снижения тревожности — короткими дыхательными практиками и медитациями, которые помогут быстро обрести спокойствие даже в очень стрессовой ситуации. Автор предлагает изменить отношение к своему телу и сознанию, целеполаганию и тайм-менеджменту, — только комплексный подход позволяет достичь по-настоящему ощутимых результатов.

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