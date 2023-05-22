 

Попытки Навальных обвинить Yves Rocher в клевете снова потерпели неудачу во французском суде

22.05.2023, 2:00, Новости дня
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Французский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в пользу компании Yves Roche по делу о клевете, инициированному Алексеем и Олегом Навальными, пишет 20 minutes. Как напоминает издание, Навальные подали иск во французский суд в 2019 году, утверждая, что были обвинены в РФ в мошенничестве по клеветническому доносу представителей косметической компании.


Wikimedia Commons

Находящийся в заключении в РФ Алексей Навальный не добился больших успехов и в отношениях с французской системой правосудия, пишет 20 minutes. Апелляционный суд Ренна оставил в силе решение суда первой инстанции в пользу группы компаний Yves Rocher, против которой российский оппозиционер подал иск по обвинению в клевете, пишет издание. Адвокат Навального назвал вердикт «недоступным пониманию» и заявил о возможности подачи апелляции.

Как напоминает новостной ресурс, в 2019 году Алексей Навальный и его брат Олег подали иск во французский суд по делу о «клеветническом доносе», утверждая, что компания Yves Rocher несправедливо обвинила их в мошенничестве в России, где косметическая группа работает с 1991 года.

В 2012 году российское правосудие начало расследование предполагаемых хищений средств, предположительно совершённых компанией «Главподписка», принадлежащей братьям Навальным, в ущерб российскому филиалу французской группы «Ив Роше Восток». Представители Yves Rocher тогда заявили, что компания «обнаружила несколько совпадающих и важных улик», делающих вероятным существование мошенничества.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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