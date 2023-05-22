 

Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана

22.05.2023, 1:54, Новости дня
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В Сети появились редкие кадры. Речь идет о видео, снятом на дне Северного Ледовитого океана.

Во время изучения океанского дна на глаза ученым из Норвегии попался странный желатиновый мешок с жидкостью. Члены исследовательской экспедиции запечатлели находку на видеокамеру. Внутри мешка ученым удалось рассмотреть десять яиц кальмара, надежно спрятанных внутри большого шара. Выяснилось, что таким образом кальмары защищают свое потомство от внешних воздействий.


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