Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение

В современном мире кредитные карты в наших кошельках лежат, будто бы визитки. В некоторых семьях не по одному, а по нескольку кредитов. Конечно, это неплохо, если вы смогли купить дом или автомобиль своей мечты, особенно, заключив договор с банком по привлекательной процентной ставке. Только некоторые не замечают, что исполняют буквально каждую свою “хотелку” с помощью кредитов, и тогда давление их становится колоссальным. Хорошая новость заключается в том, что от этого давления можно избавиться законным путем.

Как возникает зависимость от кредитов?

Только за 2022 год банки в России выдали более 12 млрд руб. потребительских кредитов. Соотечественники все больше берут, но отдавать иногда бывает просто не с чего.

Конечно, временные финансовые проблемы могут возникнуть у любого человека, но если вы застряли в бесконечном цикле долгов, возможно, стали от них зависимы. И это не просто шопоголизм (зависимость от покупок), это “костыль”, который некоторые начинают использовать в жизни.

Как и в случае с наркоманией, зависимость от долгов затрагивает людей из всех слоев общества и поражает всех, независимо от их дохода или происхождения. Кроме того, как и любая другая зависимость, она часто характеризуется настолько сильной потребностью в чем-то, что подавляет рациональное мышление. Это часто подпитывается столь же иррациональной потребностью финансировать образ жизни, который, если обратиться к здравому смыслу, вы не может себе позволить.

Однако такой образ жизни нежизнеспособен. Поначалу зависимые от долгов будут платить минимальные суммы, чтобы избежать взысканий и сохранить текущие счета. Однако из-за того, что заемщики такого рода представляют повышенный кредитный риск для банков, каждый новый счет обычно имеет более высокую процентную ставку и более строгие условия погашения. По мере того, как проблема становится все более серьезной, мы часто видим, как люди используют кредитные карты для погашения долгов, жонглируя ими не хуже фокусника в цирке.

Однажды фокус может и не удастся, а расплата будет неприятной…

Как распознать зависимость?

Вот несколько признаков того, что высокая закредитованность действительно является для вас проблемой:

– Вы регулярно делаете только минимальный платеж по кредитной карте. Компании-эмитенты кредитных карт позволяют своим клиентам осуществлять ежемесячные платежи, которые составляют лишь небольшой процент непогашенной задолженности. Они делают это не для того, чтобы выглядеть хорошими в ваших глазах. Минимальные суммы платежа предназначены для того, чтобы вы могли брать деньги как можно дольше, поэтому вы платите максимальную сумму процентов. Если вы думаете, что хорошо справляетесь со своей задолженностью по кредитной карте просто потому, что регулярно делаете минимальные платежи, вы обманываете себя.

– Вы манипулируете остатками на кредитной карте, чтобы поддерживать растущий долг. Многие компании, выпускающие кредитные карты, поощряют такое поведение, предлагая специальные тарифы на перевод баланса. Переводы баланса — отличный способ снизить процентную ставку, но они должны быть частью стратегии погашения долга, а не его поддержания.

– Вы выживаете на возобновляемых кредитах. Временное получение кредита — это нормально; однако, если вы постоянно берете новый кредит взамен предыдущего, вы, вероятно, зависимы от долгов.

– Всякий раз, когда вы берете кредит, банк предлагает максимальный срок погашения. Выбор самого длительного срока может привести к более низкому ежемесячному платежу, но вы также будете платить больше процентов в течение всего срока действия кредита. Вы можете контролировать свои финансовые риски, выбирая краткосрочные кредиты.

– Срок действия вашего кредита превышает срок действия вашей покупки. Дома и автомобили — это активы, которые вы будете использовать в течение многих лет, поэтому имеет смысл тратить годы на их погашение. Но чем больше вы берете в кредит на эфемерные вещи, будь то отпуск или бытовая техника, которая прослужит недолго, тем более неустойчивым становится ваш образ жизни.

Как избавиться от кредитной “иглы”?

На самом деле, сами банки нередко провоцируют нас брать еще больше кредитов. Якобы выгодные предложения от них, которые сыплются на нас со всех сторон, не случайно такие навязчивые. Задача банка и его работников — впихнуть вам кредит любой ценой. В случае просрочек платежей вам звонят, напоминают, высылают коллекторов и выписывают огромные проценты штрафа. Но уже были прецеденты в судебных делах, когда банки засуживали за абьюз клиентов, поэтому при любом ущемлении ваших прав можно и нужно обращаться в вышестоящие инстанции.

Одним из способов договориться с банком: обратиться с просьбой о расторжении кредитного договора. Здесь нужны четкие основания для такого запроса. Как правило, банк не удовлетворяет такие просьбы сразу, после чего уже подается иск в арбитражный суд. Банк подает встречный иск с требованием взыскать всю сумму долга.

Тут фиксируется сумма долга, уменьшаются проценты, неустойки и штрафы. Для снижения неустойки можно воспользоваться статьей 333 ГК РФ.

Далее ведутся переговоры с банком. Направляется заявление с предложением о выкупе задолженности. Юрист связывается с представителем банка и проводит переговоры, договариваясь о комфортных условиях для обеих сторон. Большой плюс обращения к специалистам заключается в том, что юрист везде, на каждом из этапов, сопровождает клиента.

Еще один способ, о котором наверняка слышали все — банкротство. Однако многие в нашей стране до сих пор боятся этого термина. Необходимо понимать, что это — всего лишь инструмент, который поможет жить дальше. И даже в дальнейшем восстановить свою кредитную историю (но, конечно, не для того, чтобы набрать новых долгов).

Для того, чтобы вас признали банкротом, необходимо четко и правильно собрать пакет документов. Если ваши документы приняты, то вам больше не будут звонить коллекторы. Примерно через 6 месяцев вы уже получите уведомление о списании всех своих долгов.

Многие опасаются, что после объявления себя банкротом, будут перекрыты зарубежные поездки. Но на самом деле такое утверждение не имеет юридической силы, и признанный банкрот вполне может выехать, куда захочет, если у него нет других ограничений.

Стоит помнить, что кредиты часто имеют психологическое давление на человека, это подтверждается многочисленными исследованиями. Однако в вашей власти либо разработать финансовую стратегию выхода из долговой ловушки, скорректировав образ жизни, либо попробовав договорится с банком, либо подав на банкротство.