Убираем вросшие волоски: откуда они берутся и как предотвратить проблему

Вросшие волосы не только вызывают дискомфорт, но и могут существенно испортить внешний вид. Также они периодически воспаляются, что сопровождается образованием прыщей, болью и зудом. Подобная дерматологическая проблема возникает в местах более частого удаления волос: у мужчин — на лице, у женщин — на ногах, подмышках и в зоне бикини. Как же можно убрать вросшие волоски и избежать данной проблемы в будущем?

Причина появления вросших волос

Врастание происходит потому, что волосяной фолликул травмируется из-за неправильной депиляции/эпиляции. Также причиной могут быть какие-то генетические особенности: слишком плотная структура кожи, мешающая волоскам прорасти наружу, или очень жесткие, либо вьющиеся волосы, которые довольно непросто удалить.

Как самостоятельно избавиться от вросших волос

Эту проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Только всегда важно помнить — при проведении данной процедуры в домашних условиях существует высокий риск занесения инфекции. Поэтому специалисты рекомендуют использовать исключительно стерильные инструменты и обрабатывать кожу антисептиками.

На ногах

Для устранения вросших волос в этой области стоит придерживаться ряда правил. В первую очередь необходимо подготовить кожу к проведению депиляции/эпиляции: распарить и отшелушить ее. При использовании бритвы нужно регулярно менять лезвия и дезинфицировать их. Важно удалять волосы именно по направлению роста и не пренебрегать разными средствами для бритья: лосьонами, гелями и пенками. Хорошим профилактическим методом является массаж сухой щеткой.

В зоне бикини

В этом месте следует проявить особую осторожность. Можно попробовать изменить способ депиляции/эпиляции. К примеру, временно отказаться от бритвы и отдать предпочтение воску или лазеру.

Не рекомендуется использовать пилинги и скрабы, так как в области бикини слишком чувствительная и нежная кожа. Вместо этого лучше принять теплую ванную с морской солью, а потом мягко отшелушить и обильно увлажнить эпидермис.

На лице

Существует несколько методов избавления от вросших волос в этой зоне: лазерная эпиляция, пилинг и многие другие. Только вот данные процедуры могут выполнять исключительно профессиональные косметологи. Если есть желание удалить волосы на лице самостоятельно, то в домашних условиях это можно сделать вручную или при помощи сывороток с кислотами и скрабов.

После эпиляции

Если после эпиляции возникает воспаление, то кожу нужно протереть отваром календулы или ромашки. Не лишним будет смазать место хлоргексидином или антибактериальными салфетками. Скраб и мягкий пилинг тоже весьма эффективные профилактические меры. Но делать их лучше не после процедуры, а через несколько дней, когда кожа восстановит защитный барьер.

После бритья

Кожа останется мягкой и гладкой после бритья если использовать увлажняющие лосьоны и кремы. Дерма из-за сухости становится жесткой, обрастая ороговевшим слоем. Поэтому волоски и не могут пробиться на поверхность. А еще подойдут все специальные средства, на которых стоит пометка «после бритья». Они прекрасно освежают и охлаждают, снимая покраснения и раздражения.