Мнение: Куда делись паломники?

В татарстанском Болгаре отпраздновали 1101-ю годовщину принятия ислама Волжской Булгарией.

Правоохранители подсчитали, что торжества посетили 20 тыс. человек. Хотя организаторы мероприятия рассчитывали, что «Изге Болгар җыены-2023» соберет на святой земле не менее 40 тыс. паломников.

Просчитались. В традиционной церемония Тауба (молитва покаяния), которую с 1989 года проводит верховный муфтий России Талгат Таджуддин, мусульман оказалось меньше, чем приходит даже не в праздники, а на будничные пятничные намазы в московские мечети.

В Москве вон какие страсти кипят из-за нехватки мечетей:

Даже как-то стыдно за Татарстан и Башкортостан, из городов из сел которых традиционно, еще с времен СССР в Болгар съезжались верующие на торжества в честь дня принятия ислама Волжской Булгарией.

Почему уменьшилось количество поломников? Мусульман стало меньше? Или мусульманам не подуше «огосударствление» торжеств в Болгаре? Вот и обмельчал Болгар?

Фотография отсюда

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