5 увлекательных исторических романов последних лет

Перенестись в Лондон 18 века или Париж эпохи суфражисток, узнать детали русского дореволюционного быта и прочувствовать атмосферу эмигрантского быта во Франции в начале прошлого столетия… Исторические романы развивают эрудицию и помогают отвлечься от рутины — за это мы их и любим.

“Забытые письма”, Валентина Степанова

Роман с нетривиальным сюжетом от digital-автора платформы Литрес: Самиздат Валентины Степановой — микс семейной и исторической саги, детектива и эпистолярного жанра. Это история о связи поколений, хитросплетениях судьбы и жизни простых людей в военные и послевоенные годы. Молодая женщина Ольга проходит через сложный период — ее только что уволили с работы, и она не знает, чем заняться дальше. В это время Ольге на почту приходит странное письмо — человек, с такой же фамилией, как у деда Ольги, сообщает, что его бабушка Лидия Петровна завещала квартиру в Петербурге… ей, Оле! Поначалу героиня думает, что это сообщение от мошенников, но затем решает разобраться в этой странной истории. Девушка узнает, что Лидия Петровна много лет переписывалась с ее дедушкой, когда у него уже была семья. Далее Ольге предстоит узнать множество подробностей о своих родственниках, их судьбоносных решениях и тайнах, которые так и могли бы остаться тайнами, если бы не череда случайных совпадений…

“Весна умирает осенью”, Вера Арье

Легкий детектив, в котором описывается богемная жизнь Франции и России в начале XX века, исторические потрясения и детали быта русских репатриантов в Париже. Все начинается с трагедии — во время русских сезонов в Довиле погибает молодая актриса, дочь известного художника. Вскоре полиция выясняет, что это могло быть убийство. К тому же, накануне случившегося, девушке подбросили дорогостоящую картину ее отца, которая считалась утерянной. Но кому могла быть выгодна смерть актрисы? Собственное расследование начинает Оливия Илиади — журналистка парижского издания, совершенно случайно оказавшаяся на месте преступления первой. Подозрения падают именно на нее, поэтому Оливии приходится искать настоящего преступника самостоятельно. Сюжет закрутится лихо — главная героиня вдруг усомнится в собственных отношениях, узнает множество чужих секретов и многое пересмотрит в жизни в целом…

“Пандора”, Сьюзен Стокс-Чепмен

Дебютный роман бакалавра английской литературы, молодой писательницы Сьюзен Стокс-Чепмен, ставший бестселлером Sunday Times. Книга динамичная и захватывающая, поэтому легко воспринимается в аудио-формате. Действие разворачивается в Англии в конце 18 века, талантливая девушка-ювелир работает в лавке древностей своего авторитарного дяди. Однажды у нее появляется такой шанс — у Доры случайно оказывается древнегреческая ваза — пифос. Эта вещь может быть продана очень дорого, но все потенциальные покупатели оказываются довольно опасными людьми, преследующими свои корыстные цели… В романе помимо основной линии есть множество любопытных отсылок к мифологии и истории Древней Греции, что добавляет книге глубины и многослойности. Прибавьте к этому феминистскую повестку и загадочная история, происходящая в 18 веке, покажется еще и актуальной.

“Неизвестный псевдоним Бога”, Юлия Ефимова

Лирический детектив с налетом сентиментального романтического романа, часть действия которого происходит в царской России. История любви одной высокопоставленной особы, и не менее трогательная линия Наташи, которая разворачивается в наши дни, Женщина уже и не надеялась испытать настоящее, трепетное чувство в своем возрасте, но жизнь часто преподносит самые неожиданные сюрпризы. Линии причудливым образом пересекаются, а детективный сюжет насыщен историческими фактами. Юлии Ефимовой удалось создать уникальное произведение, в котором гармонично пересекаются такие разные жанры. Если вы давно искали легкий роман с неожиданным финалом, то обязательно послушайте “Неизвестный псевдоним Бога”.

“Порядочная женщина”, Тереза Энн Фаулер

Альва Эркин Смит должна спасти свою семью от разорения, а в конце 19 — начале 20 века выход из подобных ситуаций был лишь один — удачно выйти замуж. Париж, светское общество, желание снова ходить на балы и не задумываться о стоимости шелка для нового платья… Альва настроена решительно — она должна найти богатого мужа. И чем скорее, тем лучше. Идея увенчалась успехом — девушка стала женой наследника многомиллионного состояния, но брак оказался многолетней пыткой. В возрасте 42 лет она узнала об обществе суфражисток, которые начали бороться за права женщин, открыв Альве глаза на собственную жизнь. Так женщина решилась на развод, несмотря на осуждение со стороны даже самых близких людей… В романе очень много персонажей и сюжетных линий, повествование плотное и затягивающее, а подробности французского быта завораживают. Идеально для расслабленных выходных — умный, легкий и насыщенный событиями исторический роман, от которого будет сложно оторваться.

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