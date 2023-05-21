Эта неделя будет ответственной и важной для Овнов: Таро-прогноз с 22 по 28 мая

Период с 22 по 28 мая мая обещает принести успех и процветание для тех людей, которые чисты совестью. Об этом говорит карта Таро недели – шестерка жезлов. Наступает время, когда ничто не мешает заложить фундамент для счастливого будущего. Еще один важный нюанс заключается в том, что любые проявления щедрости и доброты будут вознаграждены Вселенной. Более подробный Таро-прогноз на ближайшие 7 дней читайте в нашей статье.

Овен

Карта «Луна» говорит о том, что эта неделя окажется одной из самых важных в 2023 году для Овна. Настала пора взять на себя ответственность за свою жизнь, избавившись от всего, что мешает развитию.

«Суд» в раскладе сулит долгожданную развязку событий. Также карта олицетворяет начало нового жизненного этапа, который будет наполнен положительной энергией и позитивными событиями.

Выход из тупиковой ситуации Овнам обещает аркан «Повешенный». Не бойтесь отпустить прошлое, которое себя изжило, а также исключите из круга общения всех, кто тянет вас на дно.

Телец

Согласно карте «Башня», для Тельцов наступает благоприятный период, чтобы заняться благоустройством своей жизни. Единственное, что может вам помешать, – нежелание брать на себя ответственность за свое счастье.

Символом долгожданных перемен для представителей стихии Земли стал аркан «Фортуна». Однако имейте в виду, что изменения будут происходить очень быстро, так что придется проявить сосредоточенность.

О том, что Телец уже имеет достаточно возможностей, чтобы изменить жизнь к лучшему, говорит карта «Дурак». Совет аркана: не переоценивайте свои силы, но и не ждите, когда удача сама придет к вам в руки.

Близнецы

Вознаграждение за проделанную работу Близнецам обещает старший аркан «Солнце». Также карта призывает представителей знака провести время с близкими, чтобы наладить с ними отношения.

Налаживание взаимопонимания с родственниками сулит карта «Мир». Особенно благоприятным предсказание окажется для тех, кто долгое время находился в ссоре с близкими людьми.

Призывом устроить небольшой перерыв для Близнецов является карта «Отшельник». Перезагрузите свое сознание и расставьте приоритеты, чтобы избежать трудностей и недопониманий в отношениях.

Рак

Если верить карте «Колесница», конец недели окажется для Рака очень позитивным. Представители водной стихии почувствуют прилив сил и смогут справиться со страхами, которые мешали достигнуть цели.

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А вот «Умеренность» предупреждает, что не стоит торопить события или пытаться поймать двух зайцев одновременно. Принимайте только взвешенные решения, и тогда успех не заставит себя ждать.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неуверенности Рака в собственных силах, сулит карта «Повешенный». Чтобы перестать сомневаться в себе, не слушайте советы окружающих, а действуйте так, как велит вам сердце.

Лев

Позитивные перемены Льву обещает карта «Дурак» среди старших арканов. Главное, не переоценивайте свои силы, чтобы не начать идти по ложному направлению, которое заведет вас в тупик.

«Умеренность» призывает представителей огненной стихии не торопиться с принятием решений на этой неделе. Это поможет вам избежать неоднозначной ситуации.

Награду за достижение поставленных задач Льву сулит карта «Мир». Также аркан напоминает, что негативные мысли могут постепенно разрушить вашу личность, так что старайтесь думать только о хорошем.

Дева

Призывом принимать только мудрые решения для Дев стал аркан «Император». Такой подход поможет вам не только снискать славу и почет, но и избежать проблем в общении с близкими.

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«Солнце» также обещает позитивное начало недели. Отныне ничто не помешает представителям стихии Земли обрести материальное благополучие и процветание – нужно лишь приложить немного усилий.

Символом изобретательности, которая приведет Дев к успеху, является карта «Маг». Не стоит искать поддержки со стороны. Среди вашего окружения найдутся люди, которые вас осудят, но время покажет, кто был прав.

Весы

«Башня» в раскладе говорит о том, что отныне жизнь Весов начинает меняться в лучшую сторону. Это значит, что больше не стоит сомневаться в своих действиях и бояться воплотить в жизнь смелые мечты.

Согласно карте «Умеренность», представителям воздушной стихии следует сохранять спокойствие и рассудительность в ближайшие дни. В противном случае есть шанс стать жертвой хитрых манипуляций.

Карта «Сила» призывает Весов собраться с духом и начать двигаться вперед. Высшие силы помогут вам преодолеть любые трудности, так что не стоит потакать сомнениям и страхам.

Скорпион

О грядущей опасности Скорпионов предупреждает аркан «Луна». Чтобы предотвратить нежелательный сценарий, рекомендуется не обращать внимания на слухи и сплетни.

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Указателем, который говорит о том, что путь свободен, является карта «Звезда». Настала пора расставить приоритеты, избавиться от страха и осуществить давно запланированные проекты.

Символом мудрости для Скорпиона стала карта «Императрица». Отныне представитель водной стихии может быть уверен, что движется в верном направлении и что в конце пути его ожидает награда.

Стрелец

«Умеренность» в раскладе сулит позитивное развитие событий, однако для этого важно проявить терпение. Также аркан напоминает о том, что каждый человек должен брать на себя ответственность за свои слова и поступки.

На борьбу с невзгодами представителей огненной стихии настраивает карта «Сила». Согласно данному аркану, на этой неделе следует начать бороться с вредными привычками и негативным образом мыслей.

А вот «Дьявол» описывает опасную ситуацию, в которой может оказаться Стрелец по собственной невнимательности. Чтобы этого не произошло, осознайте ценность каждого действия, прежде чем его совершить.

Козерог

Карта «Звезда» обещает стать путеводной звездой для Козерога в ближайшие 7 дней. Аркан защитит вас от завистников и манипуляторов, а также направит вас вслед за заветной мечтой.

Определиться с дальнейшими планами представителям стихии Земли советует карта «Влюбленные». Принимайте решение самостоятельно, не слушая слова окружающих.

О том, что Козерогу требуется временная передышка, говорит карта «Отшельник». Используйте это время, чтобы как следует отдохнуть, а также расставить приоритеты.

Водолей

«Суд» завершает неделю, призывая Водолея проявить активность в решении застоявшихся задач. Также карта напоминает, что не стоит пытаться добиться счастья за счет обмана окружающих.

Спешка может не только отдалить представителя воздушной стихии от цели, но и напрочь лишить его счастья – предсказание карты «Умеренность». Старайтесь не нарушать спокойное течение жизни без крайней необходимости.

«Императрица» призывает Водолея принять важное решение, основываясь на собственном жизненном опыте, а также словах мудрого наставника. А вот слухи и домыслы принимать во внимание не стоит.

Рыбы

Позитивное завершение недели Рыбам сулит карта «Звезда». Больше нет смысла сомневаться в своих силах, поскольку путь к светлому будущему будет лишен ловушек, которые обычно расставляет судьба.

Согласно карте «Жрица», Рыбам следует помнить, что попустительство чужим словам не приводит ни к чему хорошему. Следовательно, представителям знака следует доверять только своей интуиции.

Символом успеха и славы является карта «Солнце». Чтобы достигнуть счастья, вам не придется прикладывать больших усилий – достаточно позаботиться о своем самочувствии и проявить здоровый эгоизм.