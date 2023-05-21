Zа Vойну: Бахмут закончился. Остался Артемовск
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Водружение флагов РФ и ЧВК "Вагнер" на последней многоэтажке на западной окраине Артемовска.
Флаги водружает "Ратибор" – человек, который брал Пальмиру. В конце бонусом показывают "оператора Бахмутской мясорубки".
На Украине с утра продолжили ломать комедию, то признавая, то не признавая сдачу "фортеци бахмут".Так сказать кормят аудиторию помоями с самого утра.
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Источник: Colonel Cassad
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