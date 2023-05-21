 

Zа Vойну: Бахмут закончился. Остался Артемовск

21.05.2023, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Водружение флагов РФ и ЧВК "Вагнер" на последней многоэтажке на западной окраине Артемовска.
Флаги водружает "Ратибор" – человек, который брал Пальмиру. В конце бонусом показывают "оператора Бахмутской мясорубки".

На Украине с утра продолжили ломать комедию, то признавая, то не признавая сдачу "фортеци бахмут".Так сказать кормят аудиторию помоями с самого утра.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.22 / Возле станции Москва-Товарная отреставрируют водонапорную башню XIX века

04.11.22 / В Санкт-Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями

15.11.22 / Мнение: Смена риторики

30.05.21 / Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

07.12.21 / Если наводите порядок в шкафу и надо избавиться от старых джинсов: 7 способов, как еще можно использовать их

03.12.21 / Алименты и Седокова – Личное мнение

04.10.22 / Где искать дешевые дома в Подмосковье

24.12.21 / Каникулы в ковидарии – Личное мнение

03.11.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 11 ноября

16.10.22 / Сдержать Россию и Китай — в США представили новую стратегию национальной безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика