Мнение: Капитал-дарвинизм

В ругательстве «социал-дарвинизм», которое подразумевает оставление слабых особей в лесу на съедение волкам, ключевое слово — «социал». Так получилось случайно, термин не имеет прямого отношения к социализму. Однако в реальности мы видим, что социал-дарвинизм процветает именно в социалистических странах, тогда как в капиталистических действует принципиально другая модель отбора, капитал-дарвинизм.

Сначала кратко разберу два мифа.

Во-первых, про знаменитую советскую социалку. Она была рассчитана прежде всего на молодых и здоровых граждан, которые могли принести пользу партии. Про сталинские времена очередной раз и вспоминать не хочется, однако всё же тезисно замечу, что там социал-дарвинизм проявлял себя во всей его жестокости: колхозники, не способные отдать Сталину достаточно зерна, умирали с голоду. Во времена Хрущёва и Брежнева нравы смягчились, но общее направление социальной политики осталось прежним. К примеру, «бесплатные» квартиры выдавали прежде всего молодым и детным специалистам, тогда как не вписавшиеся в план — одинокие и немолодые — зачастую вынуждены были доживать свой век в бараках и коммуналках. Лишиться квартиры и стать бродягой также было вполне возможно — а механизма, который позволил бы бродяге снова стать полноценным членом советского общества, в СССР не было (пример).

Колхозная пенсия в 12 рублей позволяла питаться разве что хлебом с солью, так что если пожилой колхозник в свои 70-80 лет прекращал работать, и если у его не поддерживали дети, жизнь его становилась крайне безрадостной. Проявлялся советский социал-дарвинизм и в мелочах: к примеру, роскошно украшенные подземные дворцы метро не были оснащены туалетами. Некоторые сейчас оправдываются тем, что под землёй якобы сложно работать с канализацией, но это, конечно, ерунда. Инженеры, поднявшие Гагарина в космос, легко сумели бы поднять нечистоты на пару десятков метров вверх — если бы кто-нибудь из начальства поставил им такую задачу.

Итак, социал-дарвинизм в СССР процветал. Второй миф относится к двум знаменитым репликам.

1. «Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильнее». Приписывается Егору Гайдару.

2. «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут». Приписывается Анатолию Чубайсу.

Начнём с того, что и Гайдар, и Чубайс отрицали, что когда-либо говорили нечто подобное. Таким образом, ссылаться конкретно на эти реплики в качестве аргумента просто неприлично, особенно если учесть, что обвинения звучали из уст политических противников Гайдара и Чубайса. Закончим тем, что Гайдар с Чубайсом, равно как и условная Хакамада — представители американцев. Называть их капиталистами столь же странно, как называть какого-нибудь маньяка школьным учителем. Может быть, маньяк по совместительству и преподавал литературу в школе, однако это не Тургенев с Достоевским гнали его на преступления, проблема в другом. Так и наши младореформаторы: они не любили русских не потому, что были капиталистами, а потом, что работали на США, и мы для них были колонизированным народом дикарей. Аналогичным образом они могли бы быть феодалами, теократами или даже социалистами — их поведение от этого принципиально не изменилось бы.

Теперь, когда мы кратко разобрали два устойчивых мифа, перехожу к сути поста.

При социализме номенклатура чувствует себя в полной безопасности, тогда как оказавшиеся на дне общества люди вынуждены буквально выживать. Причина заключается не в какой-то особенной жестокости социалистов — она проявляется только первые 30-40 лет, а потом на смену кровавым упырям неизбежно приходят нормальные люди. Причина в том, что социалистическая машина физически не имеет возможности заботиться о каждом своём винтике. Социалистическая экономика слишком бедна, начальство слишком оторвано от народа, а некоммерческих организаций практически нет. Рекомендую книгу Гальего Рубена, «Белое на чёрном». Там как раз об этом, причём речь идёт уже про сытые брежневские времена.

Напротив, при капитализме жестокая борьба за выживание разворачивается наверху. Коллинзы и Вандербильты в кровь бьются за свои миллионы, и после нескольких пропущенных ударов проигравшие зачастую подают на банкротство. Однако если капиталы грызут и поглощают друг друга, то физические тела владельцев капиталов пребывают в безопасности. Потерял все свои деньги? Ничего страшного, это не конец жизни, никто тебя в долговую яму не посадит. Подавай на пособие, получай талоны на еду. На самых нижних уровнях нет конкуренции за место под солнцем, там тебе протянут руку помощи, чтобы ты мог, при желании, снова встать на ноги. Займётся этим, во-первых, государство, во-вторых, благотворительные организации, которых при капитализме всегда много.

Когда читатели пишут, что естественный отбор — основа капитализма, они правы. Но правы только частично. Драка на выживание идёт между лучшими руководителями, и в итоге ресурсы на строительство новых заводов получает самая сильная и приспособленная особь, от чего выигрывает всё общество. Капитализму нужна выбраковка среди начальства, чтобы неумехи и транжиры слетали со своих постов вниз. Широкие народные массы, напротив, должны быть сытыми и спокойными, чтобы на этих заводах работать, и чтобы служить питательной средой для прослойки деловых людей.

При капитализме сразу несколько сильных факторов работают на поддержку «слабых и больных» особей. Во-первых, это горизонтальные, независимые от государства структуры: фудшеринг, волонтёрство, вот это всё. При социализме и слов-то таких не было: там «волонтёров» предпочитали централизованно направлять на сбор картошки или металлолома. Во-вторых, капитализм гораздо богаче, поэтому может себе позволить значительно более мощную поддержку необеспеченных слоёв населения. И, наконец, при капитализме существуют капиталисты, которые регулярно строят что-нибудь типа школ, столовых или больниц за свой счёт. Я знаком с большим количеством капиталистов разного калибра, и каждый из них — все 100%, без исключений — регулярно тратит деньги или силы на помощь обществу. Чтобы не публиковать фамилии своих знакомых, которым такая реклама не нужна, сошлюсь на всем известную историю Владислава Тетюхина из ВСМПО-Ависма, построившего на свои деньги огромный медицинский центр в Нижнем Тагиле. Повторюсь, нечто подобное, пусть обычно и в меньших масштабах, делает каждый капиталист.