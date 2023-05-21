 

Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео

21.05.2023, 20:38, Новости дня
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В Южной Америке на реке Суринам крупный паук изловил и съел крупную рыбу. Это произошло на глазах у эколога, который запечатлел происходившее на видео.

На записи видно, как паук доломедес опускает свои длинные конечности на поверхность воды и следит за ее колебаниями. Заметив движение, он быстро прыгает вперед, чтобы поймать проплывающую рядом рыбу. Быстродействующий яд паука парализует добычу и лишает ее возможности уплыть.


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