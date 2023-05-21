Строков, диетолог, назвал продукты, которые нужно есть на завтрак, ужин и обед

Игорь Строкв, диетолог МедикФорума, дал советы о том, как питаться здоровой пищей, не испытывая чувства голода.Завтрак – это здоровый способ начать день.

Самый важный прием пищи – это завтрак. Строкв советует, что мюсли, цельнозерновой хлеб, фрукты и иногда сыр, а также яйцо или два, дадут вам энергию на весь день. Если человек не ест и не пьет ничего, кроме кофе/чая, то быстро исчерпает запас энергии.

Завтрак – это небольшая порция еды. Конфеты повышают уровень сахара в крови, но затем быстро снижают его. Можно съесть банан или орехи.

Обед должен быть здоровой пищей и включать много овощей. Избегайте слишком большого количества углеводов, так как они могут вызвать усталость. Рыба или постная говядина легко усваиваются и насыщают. Не рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием жира, такие как картофель фри или шницель. Они содержат много калорий и надолго задерживаются в желудке.

.Горсть фруктов или орехов – отличное дополнение к питательному обеду. Домашние мюсли также являются хорошим перекусом между приемами пищи. Овсянка обладает длительным насыщающим эффектом.

Ужины с низким содержанием углеводов – хороший выбор.