 

Названы 2 горячих напитка, которые способны снизить уровень холестерина за пару недель

21.05.2023, 20:02, Разное
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Высокий уровень холестерина, если его не лечить, может привести к тому, что ваши артерии станут более жесткими и узкими. Это увеличивает шансы развития серьезных заболеваний, таких как болезни сердца или инсульты. Очень важно контролировать проблему из-за непостоянства этого жирового вещества.

Интернист Ирина Андреева, специально для МедикФорума, говорит: “Несколько исследований показывают, что употребление черного чая с молоком или без него помогает снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая холестерин”.

Систематический обзор одиннадцати исследований, например, показал, что и черный чай, и зеленый кофе снижают уровень ЛПНП. Холестерин ЛПНП (также известный как “плохой”) является причиной множества проблем со здоровьем.

Важно отметить, что существует и “хороший” холестерин, который способен поглощать плохой холестерин и возвращать его в печень, где он может быть выведен из организма.

Катехины являются антиоксидантами и снижают уровень холестерина. “Катехины повышают рецепторы ЛПНП и увеличивают поглощение холестерина ЛПНП в крови”. Любимые горячие напитки могут снизить уровень холестерина всего за 12 недель.


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