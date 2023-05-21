На Московской бирже наблюдается снижение акций “Полюса” и “Полиметалла” на фоне санкций США

После попадания под санкции США акции российской золотодобывающей компании “Полюс” упали на 2,5 процента на Московской бирже. Стоимость акций Polymetal, российской горнодобывающей компании, также снизилась на 9 процентов.

По состоянию на 19:22 по московскому времени торги на Московской бирже показали, что акции “Полюса” упали на 2,59%, до 10 077 рублей, а акции “Полиметалла” упали на 9,04%, до 595 рублей.

Сегодня Министерство финансов США внесло компанию “Полюс” и ее российское подразделение Polymetal PLC ОАО “Полиметалл” в список санкций. Под санкции попал генеральный директор “Полюса” Алексей Востоков, а также несколько дочерних компаний золотодобытчика – ООО “Управляющая компания “Полюс”, АО “Полюс Красноярск”, ЗАО “Полюс Алтан”, ООО “Полюс Сервис”, ПАО “Полюс”. Сами компании пока не комментируют введенные ограничения.