 

Zа Vойну: Польша предала историческую память

21.05.2023, 20:00, Разное
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Володин прошелся по Польше и пообещал закрыть транзит польских грузовиков через Россию.

Польша предала историческую память.

Забыла, что её освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой.
Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в её состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране.
В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта).

Польша существует как государство только благодаря нашей стране.

Поляки поступают подло:
1. Сносят памятники советскому солдату-освободителю.
2. Закрывают русские школы.
3. Воруют российскую собственность.
Ведут себя по-хамски.

Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы.

Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны.
Пусть перегружают товары на российские грузовики.
Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане.

Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.

Вопрос рассмотрим на Совете Думы в понедельник.

(с) Володин

PS. Может и с Катынью наконец разберемся?!

Источник: Colonel Cassad


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