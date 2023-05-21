Мнение: Нежелательный Гринпис, зелёная диета для человечества и кризис движения БЛМ

1. В России наконец-то запретили Гринпис – одну из самых вредоносных западных организаций. Комментарий по этому поводу от Кирилла Стрельникова (ссылка):



…российская природа потеряла своего единственного, искреннего и бескорыстного защитника. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России Greenpeace — и теперь, по мнению прогрессивной общественности с видом на жительство Грузии и Израиля, в тучных березовых дубравах вместо соловьев зазвучат топоры, на бескрайних ландышевых полях начнут вздыматься коксохимические заводы, а хрустальные воды озера Байкал покроет слой нефти толщиной в километр.

Возможно, не все понимают, отчего это жестокосердная Генпрокуратура взъелась на лучезарных любителей тюленчиков, китят и зеленого горошка. По заявлению правоохранителей, Greenpeace “представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”, а ее на бумаге природоохранная деятельность “фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ”.

Если присмотреться к данной публике внимательно, то в долголетних активностях Greеnpeace в нашей стране прослеживается определенная логика, ключевое слово в которой — антироссийская.

По факту выясняется, что под прикрытием заботы о былинках и травинках активисты Greenpeace в России препятствовали реализации важнейших и выгодных для страны инфраструктурных и энергетических проектов, формируя и направляя негативное общественное мнение и поощряя протесты, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки: вспомним Шиес, московские парки и Битцевский лес.

По утверждению лидеров Greenpeace, его пахнущий озоновой дырой бюджет наполняется копеечками сердобольных старушек. Но если чуть колупнуть пальцем, выясняется, что 70% финансирования российского отделения организации течет из-за рубежа, причем деньги идут через дружественные фонды, которые, в свою очередь, наполняют такие интересные и непростые организации, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation и David & Lucile Packard Foundation.

Всякое может быть, но вероятность того, что фонд Рокфеллеров управляется сердобольными старушками, очень мала.

А если посмотреть на деятельность Greenpeace еще пристальнее, то внезапно выясняется его прочная связка с “глубинным правительством” и спецслужбами США. Например, один из главных спонсоров Greenpeace, фонд МакАртуров, по совершенному совпадению возглавляет бывший начальник бюро разведки и исследований Госдепа США. По свидетельствам людей, связанных с Greenpeace в период становления организации, деятельность активистов в Арктике финансировало ЦРУ, которое ставило им задачу по сбору разведданных о местонахождении советских судов. В 2012 году в Австралии разыгрался нешуточный скандал, когда местное отделение Greenpeace попалось на финансировании через ЦРУ с целью подрыва австралийского угледобывающего сектора в пользу компаний из США.

Так что совершенно неудивительно, что после начала СВО Greenpeace вдруг начал пытаться массово блокировать в международных портах суда с российскими нефтью и газом, не обращая внимания на все остальные, и развернул крикливую кампанию, направленную на дальнейшую экономическую изоляцию нашего государства и ужесточение санкций. По хвастливому заявлению руководителей Greenpeace, с начала СВО они “отследили 299 танкеров с российской нефтью”.

2. Экоактивисты предлагают человечеству отказаться от потребления не только мяса, но и свежих привозных фруктов и овощей (ссылка):



Выращивание коров требует использования большого количества воды и значительных площадей земли, что, в свою очередь, приводит к вырубке лесов. Проблем добавляет и система пищеварения жвачных: такой скот в силу естественных физиологических процессов — крупный источник выделения метана, опасного парникового газа. Объемы его выбросов таковы, что шлейф над фермами можно разглядеть из космоса.

Сокращение потребления говядины и других видов мяса, как настаивают экоактивисты, — отличный способ снизить индивидуальный вклад в ускорение глобального потепления. Меньше предлагается есть и молочных продуктов, ведь для их производства тоже разводят скот… <…>

Конкретные показатели разными специалистами и для разных стран приводятся различные. К примеру, в Аргентине, где мяса едят очень много, сокращение его потребления в два раза позволит снизить выбросы на четверть. Для других стран показатель может быть ниже: например, в Европе «сэкономить» до 20 процентов выбросов можно, вовсе отказавшись от продуктов животного происхождения. <…>

Пересматриваются и оценки углеродного следа, связанного с транспортировкой продовольствия. Недавнее комплексное исследование, основанное на данных по 74 странам и регионам, показывает, что прежние цифры существенно занижены — от 3,5 до 7,5 раза. Специалисты в своих подсчетах учли также выбросы, связанные с перевозкой удобрений, пестицидов и техники, необходимой сельскохозяйственному сектору. <…>

Обнаружилось, что большую часть эмиссии, обусловленной перевозкой продовольствия, обеспечивают те продукты, которые отправляются огромными объемами и требуют поддержания определенной температуры. В эту категорию попадают в том числе овощи и фрукты с 36-процентной долей в общих объемах. В итоге выбросы, связанные с их перевозкой, почти в два раза превышают те, которые связаны с их производством.

Выводы исследования показывают, что простого перехода на растительную пищу недостаточно для снижения объема выбросов. Потребителям, которых волнует проблема климата, следовало бы есть то, что выросло неподалеку от их дома, и смириться с сезонностью многих продуктов.

Экоактивисты, конечно, фанатики и враги народа, но им нельзя отказать в некоторой последовательности. Многие из них не только выступают против мяса, но и действительно являются вегетарианцами. Тут они сильно выигрывают у другого крыла левых, у коммунистов. Коммунисты, выступая против капитализма, сколачиваться в артели и коммуны не желают категорически.

3. У движения «Чёрные жизни важны» (Black Lives Matter, BLМ) дела идут неважно. Если в 2021 фонд БЛМ получил 77 миллионов долларов пожертвований, то в 2022 году — только 9 миллионов, падение на 88% (ссылка).

Ситуация весьма типичная для левых движений: руководители оказались нечисты на руку, переводили деньги в личные фонды и выдавали гранты своим родственникам – в частности бывшая глава БЛМ Патрисс Каллорс, являющаяся также радужной активисткой, перевела несколько миллионов в фонд своей «жены», как это ныне принято называть в США. В то же самое время она перевела 970 тысяч долларов на счета фирмы отца своего ребёнка, за оказание неких «креативных услуг».

Кроме того, высокопоставленные БЛМ-щики, борцы за права обездоленных афроамериканцев, почему-то решили, что им подобает обитать непременно в недвижимости класса люкс. Для этого они потратили 12 миллионов на дома в Лос-Анджелесе и в канадском Торонто, заявив потом в своё оправдание, что переделают особняки в штаб-квартиры и «центры активности в поддержку чёрного сообщества».

Неудивительно, что несмотря на то, что чернокожих в США продолжают регулярно убивать, у БЛМ уже не получается вывести людей на улицы: доверие к жуликам подорвано. Кроме того, у власти сейчас правильный с точки зрения жуликов и их бывших спонсоров президент – демократ Джо Байден, так что снижать его и без того невысокий рейтинг массовыми протестами сейчас совершенно не ко времени.

Другое дело, если президентом на следующих выборах вновь станет Трамп. Тогда на улице цветных борцов снова будет праздник. Даже если бренд Black Lives Matter возродить не получится, то довольно просто будет придумать какой-нибудь другой звучный и манипулятивный лозунг для СМИ, основать новый фонд, поставить во главе каких-нибудь столь же подконтрольных, но менее скомпрометировавших себя «активистов». И, может быть, просто продолжить рекламировать старый добрый БЛМ, не заморачиваясь ребрендингом, ибо ядерный электорат тех, кто сочувствует всей этой клоунаде, хорошей памятью никогда похвастаться не мог.