Мнение: О русском мире для Украины… Какие варианты?

Кто хочет мира и спокойствия, говорит о мирных переговорах без предварительных условий. Кто желает продолжения военных действий, рассуждает о необходимости добиться «наилучшей позиции за будущим столом переговоров», но даже не собирается помочь организовать этот стол. Что означает, в общем-то, новые разрушения, новые жертвы и новую кровь. Но и у такого сценария имеются свои «заинтересанты».

Остаётся надеяться, что рано или поздно их всё-таки победят здоровые силы. Но есть вопрос.

Он о людях и о землях. #Украина требует полумифических «границ 1991 года». #Россия — признания «реалий на земле». Кажется, это позиции диаметрально противоположные, но — нет. Украинская — о землях, российская — о людях. И тут возникает вопрос.

#Кремль называет новые территории, включая Донбасс и #Крым, «освобождёнными». Киев считает их «оккупированными», соответственно, ведёт речь о «деоккупации». Методы и последствия которой очевидно будут сравнимы с Brünner Todesmarsch не только по численности перемещаемых лиц. Так вот, собственно… Хотят ли жители Донецка и Луганска, за восемь лет видевшие много разного от Киева — по большей части, летающего и взрывающегося, — не говоря уже о крымчанах, быть «деоккупированными»?

Я помню, когда 9 лет назад ссылались на «прецедент Косова» в связи с Крымской весной, оппоненты говорили, что прямых параллелей тут быть не может. Мол, косовары восемь лет с оружием в руках отстаивали свою независимость от Сербии, а жители тогдашней АРК вполне «комфортно» себя ощущали при украинской владе. А, стало быть, #этодругое.

Ну вот прошло девять лет с начала КТО на Донбассе. Кажется, донецкие и луганские «шахтёры и трактористы» тоже с оружием в руках какое-то #право на независимость от Украины вполне отстояли. Пусть, не без внешней поддержки, но всё же и сами тоже. Их мнение, в отличие от косоваров, не важно совсем и учитывать не нужно?

Или опять #этодругое?

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