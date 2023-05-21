Когда любовь требует жертв: советы, которые помогут встать на путь к лучшей версии себя

Какими бы привлекательными ни были отношения, одно остается верным: для их поддержания требуется много работы. Помимо любви вы и ваш партнер имеете свой прошлый опыт. От вашего детства до старых привычек, с которыми вы не справились, – все они могут проявляться в ваших новых отношениях. Но бывают случаи, когда вы не знаете об их присутствии и влиянии, которое они оказывают на вас или вашего партнера.

Перемены и избавление от плохих привычек

Например, у вас может быть привычка направлять свой гнев на близких, что отталкивает вашего партнера. Или вы можете думать, что всегда знаете, чего хочет ваш партнер, вместо того чтобы ждать от него конкретного ответа. Откровенно говоря, существует множество причин, по которым отсутствие самосознания в ваших отношениях может причинить вред, даже если это непреднамеренно.

Намерения, как правило, должны быть хорошими, но они могут потерпеть неудачу, особенно если вы решите не нести ответственность за то, как что-то, что вы сказали или сделали, навредило вашему партнеру. Но это не значит, что вещам суждено оставаться прежними. Приложив определенные усилия, вы сможете начать предпринимать шаги, которые помогут вам стать более осознанными в ваших отношениях. В результате очень скоро вы сможете стать лучшей версией себя.

Слушайте своего партнера

Когда вы принимаете решение стать более самосознательным, это не означает, что вы признаете, что вы плохой человек. Это нужно учитывать, если ваш партнер хочет поговорить о ваших привычках, которые его раздражают. Он не пытается напасть на вас и заставить вас чувствовать себя худшим человеком на земле. Но он действительно желает выразить свою обеспокоенность, чтобы вы могли видеть вещи с их точки зрения. Ваш партнер, возможно, пытался обсудить с вами некоторые вещи и раньше, но в конечном итоге чувствовал себя проигнорированным, если вы не слушали его. Проблема заключается в том, как вести себя с другими людьми в нашей жизни, которые, кажется, не знают, что им нужно стать лучше.

Помня об этом, постарайтесь замедлиться, чтобы вы могли позволить себе присутствовать, когда ваш партнер выражает беспокойство по поводу того, что вы делаете. Если это поможет, напомните себе, что вы и ваш партнер не ссоритесь друг с другом, а общая ваша цель — построить здоровые отношения.

В чем причина вашего поведения

Триггеры — это все, что напоминает вам о чем-то, что произошло в вашем прошлом. Они могут быть связаны с травмой или плохим опытом, который у вас был в прошлой дружбе или отношениях. Возможно, в прошлом вы имели дело с бывшим, который изменил, и вам трудно доверять своему партнеру теперь, даже если вы говорите, что доверяете. Поскольку любить всегда означает быть уязвимым, доверие может стать мощным спусковым крючком.

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Если вы и ваш партнер замечаете, что вы склонны сильно расстраиваться или нервничать из-за определенных вещей, вам важно начать обращать внимание на то, когда это происходит. Потратьте некоторое время на то, чтобы проявить любопытство, заметив, как ваше тело реагирует, когда вы чувствуете, что чем-то расстроены. Вам пока не нужно выяснять, почему вас провоцируют. Это больше о том, чтобы осознавать, что это на самом деле происходит, чтобы вы могли дать себе время, чтобы соответствующим образом отреагировать или выйти из ситуации.

Не бойтесь обращаться за помощью к психотерапевту

Следующим шагом, который вы можете сделать, является разговор с психотерапевтом. Кто-то, у кого нет с вами повседневных отношений, может предложить другую точку зрения, которую вы или ваш партнер, возможно, не исследовали ранее. Независимо от того, чувствуете ли вы себя уже достаточно осознанным, психотерапевт может помочь вам разработать инструменты для поддержания вашего осознания. Все мы абсолютно не статичны. Всегда есть что-то новое, что можно узнать о себе и как улучшить свою жизнь.

Думайте о терапии как о ресурсе, который призван помочь вам ориентироваться в жизни, учитывая весь опыт, который у вас был до сих пор. Это может не только помочь вам узнать больше о себе, но и научить вас справляться с различными отношениями в вашей жизни. В частности, вы можете поделиться тем, что вы узнали, включая инструменты, к которым вы получили доступ, со своим партнером, чтобы он знал о вашем путешествии по самосознанию.

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Будьте честны

Негативный разговор с самим собой может повлиять на вас в любой момент. Никто не застрахован от этого. Работать над тем, чтобы стать более осознанным в ваших отношениях, — это здорово, но вам не нужно мысленно или эмоционально говорить с собой снисходительно, размышляя о своем прошлом поведении. Это не поможет вам принять самосознание с распростертыми объятиями и не сотрет из памяти того, что уже произошло. Точно так же, как ваш партнер не является вашим врагом. Еще одна вещь, которую следует помнить, – это то, что саморефлексия не заключается в сосредоточении внимания на всех болезненных моментах.

Это может быть еще один способ подумать о своих сильных сторонах и вещах, которые важны для вас. Когда вы ясно представляете свои ценности, вы знаете больше о том, что вы ищете в жизни, а также о том, чем вы не являетесь. По сути, ваши сильные стороны и ценности служат дорожной картой, которая может помочь вам понять, какие отношения вы хотите с вашим партнером и как вы хотите проявить себя.

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Не спешите совершенствоваться

Возможно, одна из самых важных вещей, которые нужно осознать в своем путешествии по самосознанию, заключается в том, что вам не нужно спешить, чтобы стать лучшей версией себя. Вы можете быть “незаконченной работой”, поэтому найдите время, чтобы проявить благодать к себе, пока вы медленно вносите изменения. По словам психологов, все мы движемся крайне быстро. И эта скорость действительно приводит к стрессу, беспокойству и прочим проблемам. Если вы хотите стать более осознанным, это еще одна задача, которую вы должны преодолеть или выполнить.

Речь идет о том, чтобы быть в большей гармонии с собой, тем, что важно именно для вас, и как эти вещи могут повлиять на ваших близких, например на вашего партнера. Если вы сможете проявить терпение, изучая некоторые вещи, вы начнете видеть, что ваше путешествие в целом не напрасно. Вот что делает самосознание таким глубоким.