 

Невролог Алехина назвала эффективные методы профилактики мигрени

21.05.2023, 18:45, Разное
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Мигрень характеризуется головной болью, сопровождающейся тошнотой и рвотой, а также повышенной чувствительностью к свету или звуку. Некоторые пациенты называют свою мигрень “отбойным молотком в голове”.

Боль может быть тупой, колющей или визжащей. Женщины чаще страдают от мигрени, чем мужчины. В то время как 22% мужчин испытывают ее, более 32% женщин страдают от нее.

Обычно мигрень возникает только с одной стороны, но во время приступа ситуация может измениться. Глаза, виски и шея пульсируют от ударов. К распространенным побочным эффектам относятся тошнота, рвота и чувствительность к шуму или свету. Болезненные приступы в основном испытывают люди с умеренным или сильным уровнем боли. Даже при минимальных физических нагрузках боль может усиливаться.
Продолжительность приступов может составлять от четырех до 72 часов.

Профилактика мигрени с помощью лекарств – это то, к чему следует подходить по-разному, учитывая плюсы и минусы каждого пациента. Триптаны являются препаратами экстренной помощи для большинства пациентов. Однако в клинических испытаниях бета-блокаторы, антидепрессанты или ацетилсалициловая кислота в низкой дозе оказались эффективными для предотвращения головной боли”, – отмечает невролог Александра Алехина, специально для МедикФорума.

Cледует обсудить возможность применения медикаментозной профилактики с вашим врачом”.

Исследователи обнаружили, что даже два часа в неделю умеренных физических упражнений могут предотвратить мигрень .У всех 91 участника трех групп наблюдалось уменьшение количества приступов мигрени. Таким образом, лекарственные препараты не всегда более эффективны, чем методы релаксации или физические упражнения.


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