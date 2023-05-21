 

ВВП на душу населения в России достигнет нового рекорда в 2022 году

21.05.2023, 18:45, Разное
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ВВП на человека в РФ к 2022 году составит $15,44 тыс. Это больше на 22,3% или $2,82 тыс. Как пишет “РИА Новости”, показатель приблизился к предыдущему рекорду, установленному в 2013 году (15,93 тысячи).

Эти данные основаны на анализе статистики Международного валютного фонда. За прошедший год ВВП на душу населения в 74 странах увеличился. Наибольший рост был отмечен в Гайане (89,1%), на втором месте Армения – 40,6%, на третьем – Грузия (33,4%), Кувейт – 32,7% и Сейшельские острова – 31%. Индекс снизился в 25 странах. Наиболее заметными были Япония (15,2%), Швеция (8,5%) и Корея (7,9%).

По данным Европейского банка реконструкции и развития, к 2022 году российская экономика сократится на 2,1% вместо ожидаемых 3,5%. По данным Министерства экономики, в 2023 году ВВП вырастет более чем на 1,2%. Прогноз Центробанка указывает, что на рост экономики в 2023 году повлияет внутренний спрос.


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