 

Zа Vойну: Человек не имеет отношения к изменениям климата

21.05.2023, 18:41, Разное
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Человек не имеет отношения к изменениям климата

Продвигаемая идея о том, что деятельность человека привела к изменению климата и усилению природных катаклизмов, не соответствует действительности. На глобальное потепление влияют дегазация природного водорода и распад изотопа калия. К такому решению пришел научный совет Российской академии наук (РАН) по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности.

В научном совете РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности обсудили результаты исследований влияния дегазации природного водорода и распада изотопа калия на глобальные и локальные климатические процессы и пришли к выводу, который полностью противоречит общемировой тенденции винить в климатических изменениях человека.

«Публикуем решение нашего научного совета РАН, принятое по итогам обсуждения двух научных открытий, кардинально меняющим наши представления о причинах и механизмах глобального потепления, — пишет в телеграм-канале председатель совета, бывший советник президента России академик РАН Сергей Глазьев. — Из них, в частности, следует, что главной причиной потепления океана и разогрева Земли является вынос из ее недр изотопа калия. Мощность этого потока тепла составляет 1 ватт на квадратный метр, что составляет четверть потока тепла от солнечного излучения. Это на порядки больше влияния парникового эффекта, с которым пытается бороться человечество ценой огромных затрат без реальных результатов».
В свою очередь, основной причиной локальных климатических катастроф, продолжает Сергей Глазьев, является увеличивающаяся под влиянием меняющихся сил притяжения Луны и Солнца эмиссия природного водорода, которая порождает озоновые дыры.

«Увеличивающаяся из-за этого температура и смешение озона с водородом является главной причиной лесных и степных пожаров. В том числе возникших в последнее время. Это открытие полностью дезавуирует концепцию Монреальского протокола, реализация которого погубила целые подотрасли химической промышленности, не оказав никакого влияния на размер озоновых дыр, который только увеличился», — добавляет академик РАН.

Академик РАН приводит рекомендации научного совета, среди которых — подготовка информации о результатах исследований для президента России с научным обоснованием необходимых мер в сфере национальной безопасности и международных отношений, включая вопросы Монреальского протокола и Парижского соглашения по климату.

О неэкономических факторах изменения климата научный совет РАН решил рассказать и на сентябрьской международной конференции по климату в ОАЭ.

Сейчас общемировая тенденция — винить в климатических изменениях деятельность человека, которая приводит к выбросам парниковых газов. Такая точка зрения уже приводит к перестройке мировой экономики и энергетическим кризисам, так как страны Запада стремятся ускоренно отказаться от ископаемых видов топлива, импортерами которого они являются, и перейти на возобновляемые источники энергии.

https://eadaily.com/ru/news/2023/05/19/nauchnyy-sovet-ran-chelovek-ne-vinovat-v-izmenenii-klimata-i-globalnom-poteplenii – цинк

Нормально так. Особенно на фоне изгнания "Гринписа" из России.

Источник: Colonel Cassad


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