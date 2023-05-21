Мнение: Конец поставок армянского коньяка, шампанское вместо водки и рост российского виноделия

1. Прозападный курс Армении завёл её в ловушку. Французский бизнес запустил руки в армянскую экономику, но вместо того, чтобы помогать ей развиваться, занялся удушением конкурентов (ссылка):



Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, прекратил экспорт продукции в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

“Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. Это проблема, которая отразится на закупках (винограда у местных фермеров – ИФ)”, – сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам в четверг.

Более 80% экспорта Ереванского коньячного завода приходилось на Россию.

Ранее сообщалось, что в конце апреля 2023 года французский концерн Pernod Ricard прекратил экспорт алкоголя в Россию. Компании потребуется несколько месяцев, чтобы прекратить продажи в РФ.

В портфеле компании, в том числе, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet, коньяк Ararat.

Что будет дальше? Варианта два. Или армянские виноградари разорятся, а их виноградники вырубят, или французы начнут массово закупать армянский коньяк. Полагаю, не любящие русских армянские политики искренне рассчитывают на второй вариант.

2. В России растёт потребление алкоголя в целом, однако потребление конкретно водки падает. Рост приходится на менее крепкие напитки (ссылка):



С начала 2023 года в России выросло потребление шампанского, а также сократились продажи водки. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, с января по апрель общий объем сбыта спиртного, кроме слабоалкогольных напитков, увеличился на 3 процента, до 70,99 миллиона декалитров (дал). Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 17,3 процента, до 5,584 миллиона дал.

За первые четыре месяца 2023-го розничные продажи шампанского стали больше на 7,6 процента, до 5,972 миллиона дал. Оборот торговли тихими винами вырос на 3,2 процента, до 17,412 миллиона дал. Продажи ликерных вин подскочили на 149,4 процента, до 420,2 тысячи дал. В то же время водку начали покупать на 0,2 процента реже, оборот этого вида алкоголя уменьшился до 24,207 миллиона дал.

Похоже, потеря из-за санкций российскими водочными производителями выхода на западные рынки не привела к тому, что они начали усиленно продавать водку на внутреннем рынке России. Пока что всё ограничивается замещением ушедших западных водочных брендов, при этом, как вы видите, каких-то революционных перемен на рынке нет.

3. Российский рынок алкоголя постепенно заполняется российскими и грузинскими винами (ссылка):

В первом квартале 2023 года доля отечественного вина в российских магазинах и общепите выросла до 58,34 процента. В годовом выражении прирост составил 6,1 процента, со ссылкой на исследовании сервиса «Контур. Маркет» сообщает ТАСС.

Положительная динамика объясняется господдержкой, отметила эксперт по автоматизации общепита Екатерина Березовик. В рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» в России выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. Благодаря этим мерам за последние 10 лет в Краснодарском крае число виноделен выросло в три раза, до 76 хозяйств. Сейчас российские производители стремятся сделать вино доступным для повседневного потребления, добавила она.

Также рост доли российских вин связан с уходом из России иностранных брендов и началом действия западных санкций, из-за которых нарушились цепочки поставок. В результате на рынке снизилась доля напитков от топовых экспортеров: Франции, Италии и Испании. В первом квартале 2023 года российский общепит закупил на 3,5 процента меньше импортных вин год к году.

По данным участников рынка, с начала 2023 года в России изменились лидеры среди поставщиков вина. Благодаря отсутствию сложностей с оплатой и более простой логистике Грузия увеличила поставки тихих вин на 49 процентов.

Оказывается, что Крым, Кубань и Кавказ уже сейчас способны обеспечить чуть ли не две трети российского спроса на вино. Сочетание капитализма и господдержки позволяет замещать импорт даже в тех областях, где Россия, согласно стереотипам, якобы была обречена на вечное отставание и зависимость от Запада. Также справедливо будет сказать спасибо США за их живительные санкции: без них развитие российского сельского хозяйство шло бы значительно медленнее.