Владимир Пресняков вышел из себя на шоу “Голос” из-за шума зрителей

На Первом канале в шоу “Голос” началась горячая пора четвертьфинальных поединков. В последнем выпуске выступили участники команды Владимира Преснякова. Члены жюри как всегда очень высоко оценили таланты участников. В команде Владимира остались только представительницы прекрасной половины человечества. Выступления были яркими и эмоциональными и завораживали своей красотой, а песни были выбраны под стать замечательным барышням.

Баста отметил, что девушки команды Преснякова – настоящие звезды и имеют все шансы одержать победу в телепроекте. В свою очередь, Полина Гагарина похвалила не только внешние, но и вокальные данные участниц. Антон Беляев был поражен высоким качеством оформления номеров.

Но все же программа не обошлась без скандала. Во время выступления наставника конкурсанток, Владимира Преснякова, в зале начался шум. Музыкант обратился к зрителям с просьбой быть потише, но разговоры никак не утихали. Он заявил, что это мешает ему и участникам выступать. Только после слов ведущей, которая напомнила, что передача идет в прямом эфире, в зале наконец-то стало тихо.

Ситуацию попытался спасти рэпер Баста, отметив, что люди обсуждают красоту прелестных участниц из команды Владимира. Однако, скандал все равно случился, что вызвало бурю негодования и огромное количество комментариев в социальных сетях.