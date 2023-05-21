Роспотребнадзор обнаружил в пиве женские гормоны и приостанавливает его продажу на территории РФ

Роспотребнадзор сообщил, что провёл биохимические исследования 12 сортов пива и обнаружил во всех из них «зашкаливающее» количество женских гормонов. Ведомство временно приостанавливает продажу пенного напитка на территории страны и инициирует расследование.

Эксперты также выяснили, что до 3-6% от объёма пива составляет этанол – токсическое вещество, действующее на нервную систему как депрессант, вызывающее зависимость и нарушающее работу внутренних органов.

В свою очередь сразу четыре силовых ведомства пришли в офисы Союза пивоваров России в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Очевидцы утверждают, что силовики долгое время не могли «поделить территорию» и даже конфликтовали друг с другом, но в конце концов договорились. Задержаны около 300 человек, включая технический персонал, сотрудников фирм, снимавших офисы в том же здании, и некоторых прохожих, имевших излишне подозрительный или самодовольный вид.

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