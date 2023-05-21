 

Китай запрещает американскую продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности

21.05.2023, 17:26, Разное
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Китайская государственная канцелярия по киберпространству (CSC) запретила национальным операторам критической инфраструктуры приобретать продукцию американских микротехнологий. Об этом сообщило агентство Reuters.

Китайское ведомство заявило, что в результате проверки было установлено, что продукция Microns имеет серьезные проблемы с безопасностью и может повлиять на национальную безопасность КНР.

Компания призвала “операторов критической инфраструктуры прекратить закупки продукции Microns в Китае”.

В заявлении, опубликованном ранее, лидеры стран Группы семи (G7) объявили, что продолжат борьбу с антирыночной практикой Китая, искажающей мировую экономику, такой как незаконное раскрытие данных или технологий, а также передача технологий.

Политики “Большой семерки” признали, что важно защитить ряд технологий, способных угрожать безопасности стран “Большой семерки”, не ограничивая чрезмерно торговлю или инвестиции.


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