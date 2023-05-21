 

Скандалы: «Боевую задачу решили»: полковник Трухан объяснил, почему ЧВК «Вагнер» уходит из Артемовска

21.05.2023, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Решение руководства ЧВК «Вагнер» передать позиции в освобожденном Артемовске военным и вывести штурмовиков в тыл для отдыха и пополнения — абсолютно верное и подчиняется военной логике

Об этом в эфире РБК заявил отставной полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан. Трухан подчеркнул, что в данной ситуации не может быть места обвинениям в «самовольном оставлении позиций» бойцами ЧВК «Вагнер» — как и другие воинские подразделения, «вагнеровцы» нуждаются в ротации.

«Они же живые люди, в конце концов! Это не роботы и не машины», — возмутился полковник.

Владимир Трухан объяснил, что решения о выводе тех или иных подразделений из боевых условий подчиняются военной логике, а не самовольству и усталости.

«Есть военная логика. Есть боевые приказы, были отданы соответствующие распоряжения. Соединение боевую задачу решило. После этого соединение отводится на отдых и восстановление утраченное боевой способности. Им надо отдышаться, помыться, выдохнуть, — напомнил военный эксперт. — Семьям написать, созвониться с кем-нибудь, расслабиться, в футбол поиграть. Восстановить комплектность. Тренироваться заново. Решить боевые стрессы».

Аналогичные принципы должны действовать в отношении всех воинских подразделений, выполняющих задачи на передовой.

«В противном случае, подразделение погибнет потом, пределы боевой устойчивости есть у всех, у победителей в том числе», — напомнил полковник запаса.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об окончательном освобождении Артемовска. Комплексная операция продолжалась 224 дня и привела к огромным потерям среди ВСУ в так называемой «Бахмутской мясорубке» (Бахмут — старое название Артемовска). В заключение своей речи Пригожин поблагодарил всех россиян, которые поддерживали «вагнеровцев» в их нелегкой борьбе одновременно с врагом. Было объявлено, что к 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» оборудуют в городе передовые оборонительные позиции, после чего передадут город военным и выйдут в тыл.

Ольга Смирнова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.22 / Враг народа, салага, холуй и евнух – иноагентов разделят на классы

29.04.22 / Галопом по местным курортам: Раскрыт средний чек на аренду жилья в майские праздники

22.12.21 / «Матрица», которую мы потеряли

13.07.22 / Baby braids: 6 способов носить детские косички обладательницам длинных и средних волос

25.12.21 / Мнение: Кто хочет вернуться в СССР?

04.08.20 / Мнение: Россия пытается продвигать свою «мягкую силу» ошибочными методами

17.08.20 / Черноморскому региону угрожает экологическая катастрофа из-за утонувшего танкера с соевым мясом для программистов mail.ru

04.01.23 / Анастасия Узорешительница: обычаи и традиции 4 января

22.03.23 / Никаких грейпфрутов со статинами: какие продукты с какими лекарствами лучше не мешать

06.06.22 / Закрыли очередной канал связи — Москва раскритиковала Запад за срыв визита Лаврова в Сербию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика