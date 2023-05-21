Скандалы: «Боевую задачу решили»: полковник Трухан объяснил, почему ЧВК «Вагнер» уходит из Артемовска

Решение руководства ЧВК «Вагнер» передать позиции в освобожденном Артемовске военным и вывести штурмовиков в тыл для отдыха и пополнения — абсолютно верное и подчиняется военной логике

Об этом в эфире РБК заявил отставной полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан. Трухан подчеркнул, что в данной ситуации не может быть места обвинениям в «самовольном оставлении позиций» бойцами ЧВК «Вагнер» — как и другие воинские подразделения, «вагнеровцы» нуждаются в ротации.

«Они же живые люди, в конце концов! Это не роботы и не машины», — возмутился полковник.

Владимир Трухан объяснил, что решения о выводе тех или иных подразделений из боевых условий подчиняются военной логике, а не самовольству и усталости.

«Есть военная логика. Есть боевые приказы, были отданы соответствующие распоряжения. Соединение боевую задачу решило. После этого соединение отводится на отдых и восстановление утраченное боевой способности. Им надо отдышаться, помыться, выдохнуть, — напомнил военный эксперт. — Семьям написать, созвониться с кем-нибудь, расслабиться, в футбол поиграть. Восстановить комплектность. Тренироваться заново. Решить боевые стрессы».

Аналогичные принципы должны действовать в отношении всех воинских подразделений, выполняющих задачи на передовой.

«В противном случае, подразделение погибнет потом, пределы боевой устойчивости есть у всех, у победителей в том числе», — напомнил полковник запаса.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об окончательном освобождении Артемовска. Комплексная операция продолжалась 224 дня и привела к огромным потерям среди ВСУ в так называемой «Бахмутской мясорубке» (Бахмут — старое название Артемовска). В заключение своей речи Пригожин поблагодарил всех россиян, которые поддерживали «вагнеровцев» в их нелегкой борьбе одновременно с врагом. Было объявлено, что к 25 мая бойцы ЧВК «Вагнер» оборудуют в городе передовые оборонительные позиции, после чего передадут город военным и выйдут в тыл.

Ольга Смирнова