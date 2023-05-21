 

Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями

21.05.2023, 16:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Екатерина Андреева называет путешествия своей настоящей страстью. Сейчас звезда Первого канала путешествует по Иордании. Намедни знаменитость отправилась на экскурсию по
пустыне и оценила красоты древнего
города Петры.

По мнению Андреевой, дневная Петра такая же прекрасная, как и ночная. Картине добавляют визуальные образы озаренных солнцем храмом и верблюдов, которые лицезреют идиллию.

Перед встречей с чудом Андреева столкнулась со сложностями. Дело в том, что к храму в скалах ведет дорога из
двух тысяч ступенек.

Игра стоит свеч, признается ведущая. Одной из самых удивительных особенностей города является то, что скалы, состоящие в основном
из красного песчаника, в зависимости от света постоянно меняют свой облик.

Таким образом, Петра каждый раз выглядит по-разному. “Пустыня Вади-Рам — одна из самых впечатляющих, которые я видела.
Отдельное удовольствие — пить бедуинский чай из множества трав в их пещере”, — рассказала звезда.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Андрееву впечатлили сумасшедшие доходы бедуинов. Андреевой детально изучала древнеримские монеты. Стоимость некоторых из них достигает суммы в 1.5 миллиона на аукционе. В бедуинских пещерах могут валяться где-то в глубине гротов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.22 / Число покинувших Украину беженцев превысило 3 млн человек

07.10.20 / “Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора”. Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера

06.02.22 / В США мужчина застрелил четырех человек и покончил с собой

21.04.21 / Путину передали предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

25.08.21 / Вскоре iPhone 13 получат 1 Тб памяти

10.04.22 / В Париже появились «предвыборные плакаты» с котами

14.02.22 / “Мог украсть сердце, а украл диссертацию”. Под Офисом президента прошел массовый митинг студентов за отставку Шкарлета

17.11.21 / Корниенко считает, что заявление нардепа Дмитрука о вступлении в партию “Слуга народа” “потерялось и не нашлось”

18.12.21 / Ломаченко после победы над Комми отстранили от бокса

28.08.20 / Новый Hongqi S9 PHEV обойдется в 1,5 миллиона долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика