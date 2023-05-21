 

В Сеченовском Университете создали искусственную роговицу для восстановления зрения

21.05.2023, 16:41, Разное
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Была проведена исследовательская работа, в процессе которой эксперты из Сеченовского Университета создали искусственную роговицу для восстановления человеческого зрения.

Новинку появилась с помощью уникального способа электрофоретического осаждения. В ближайшем будущем ее можно будет использовать для замещения роговицы при травмах, а также при кератоконусе, известное как серьезное заболевание глаза, при котором роговица принимает коническую форму.

Авторы разработки рассказали, что пилотные операции на экспериментальных моделях уже проведут в ближайшие месяцы. После этого ученые приступят к исследованиям на животных.


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