В Сеченовском Университете создали искусственную роговицу для восстановления зрения

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой эксперты из Сеченовского Университета создали искусственную роговицу для восстановления человеческого зрения.

Новинку появилась с помощью уникального способа электрофоретического осаждения. В ближайшем будущем ее можно будет использовать для замещения роговицы при травмах, а также при кератоконусе, известное как серьезное заболевание глаза, при котором роговица принимает коническую форму.

Авторы разработки рассказали, что пилотные операции на экспериментальных моделях уже проведут в ближайшие месяцы. После этого ученые приступят к исследованиям на животных.