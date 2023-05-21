Чем ярче, тем лучше: какой оттенок маникюра выбрать этим летом (трендовые цвета)

В этом сезоне настало время забыть о нюдовом покрытии и классическом французском маникюре! Температура воздуха растет, солнце греет ярче, а пляжи заполняются девушками в пестрых купальниках. Летние тенденции в маникюре позволят почувствовать это настроение и зарядиться энергией.

Меняем классику

Классический французский маникюр приелся? Добавьте изюминку в привычный дизайн. Рисуйте линии тонкой кистью, не заходя на основной цвет. Волнистая линия должна быть прорисована тонким слоем контрастного лака, например золотым или цвета металлик.

Однотонный маникюр может стать интересным решением, если подойти к дизайну с выдумкой. Если вы хотите почувствовать летнюю атмосферу сполна, то лучшего варианта, чем радуга в маникюре, уже не найти. Нанесите на каждый ноготь разный цвет – чем ярче, тем лучше. Эффектно будет выглядеть дизайн в цвете металлик.

Дизайн омбре давно стал классикой, но мастера маникюра сумели удивить своих клиентов. Чтобы создать этот дизайн мастер вдохновилась изображением ауры – разноцветными облаками, окружающими силуэт человека.

Используйте губки для ногтей, смоченные двумя разными оттенками синего, оранжевого или желтого лаков для создания эффекта рассеянного света.

Летние мотивы

Бабочки служат отличным источником вдохновения для дизайна ногтей. Чтобы сымитировать узор на крыльях насекомого, нарисуйте круги, а затем линию между ними. Цель состоит в том, чтобы на каждом пальце круги были нарисованы по-новому, несимметрично.

Жизнерадостный узор тай-дай актуален этим летом не только для футболок. Не покрывайте все ногтевое ложе дизайном – сделайте акцент на свободном крае. Если вы не готовы к ярким экспериментам, то можно ограничиться одним-двумя акцентными ногтями. Прежде чем наносить краску, подготовьте нужный участок, прокрасив его несколькими слоями белого лака. Прежде чем лак высохнет, используйте тонкую кисточку, чтобы слегка растушевать цвет сверху вниз.

Маникюр – отличное средство самовыражения. Дизайн можно сменить в любой момент, но летнее настроение останется с вами надолго.