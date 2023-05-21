 

Мнение: Салюты будут?

21.05.2023, 16:14, Разное
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В ночь с 20 на 21 мая на сайте Кремля появилось сообщение, что президент России поздравил ЧВК «Вагнер» и тех, кто помогал «штурмовым отрядам», кто «прикрывал фланги», с освобождением Артемовска.

Дословно:

«Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска.

Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».


отсюда

Ленты информационных служб и соцсети тоже забиты новостью об «освобождении Аретемовска», небольшого городка, население которого на начало 2022 года составляло 71 тыс.человек, и который Украина называет Бахмутом.

Новостей об Артемовске-Бахмуте в интернете  так много, что может сложиться впечатление, что одной из главных целей спецоперации России на Украине было освобождение Бахмута от нацистов и бандеровцев и переименование городка в Артемовск.

И если эта цель достигнута, задача выполнена окончательно, а причастные будут представлены к госнаградам, выходит, что спецоперация скоро завершится? Или это еще не конец? А начало нового этапа спецоперации?

А еще мне интересно, сегодня вечером в городах и весях России будут праздничные салюты и народные гуляния в честь освобождения Бахмута?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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