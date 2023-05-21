Мнение: Салюты будут?
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В ночь с 20 на 21 мая на сайте Кремля появилось сообщение, что президент России поздравил ЧВК «Вагнер» и тех, кто помогал «штурмовым отрядам», кто «прикрывал фланги», с освобождением Артемовска.
Дословно:
«Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска.
Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам».
отсюда
Ленты информационных служб и соцсети тоже забиты новостью об «освобождении Аретемовска», небольшого городка, население которого на начало 2022 года составляло 71 тыс.человек, и который Украина называет Бахмутом.
Новостей об Артемовске-Бахмуте в интернете так много, что может сложиться впечатление, что одной из главных целей спецоперации России на Украине было освобождение Бахмута от нацистов и бандеровцев и переименование городка в Артемовск.
И если эта цель достигнута, задача выполнена окончательно, а причастные будут представлены к госнаградам, выходит, что спецоперация скоро завершится? Или это еще не конец? А начало нового этапа спецоперации?
А еще мне интересно, сегодня вечером в городах и весях России будут праздничные салюты и народные гуляния в честь освобождения Бахмута?
Иллюстрация отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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