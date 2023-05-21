Пономарева Диетолог: Аквааэробика отлично подходит для снижения веса у пожилых людей

Аквааэробика, как вид спорта, невероятно недооценена. Водные виды спорта часто ассоциируются с пожилыми людьми, которые хотят защитить суставы.

Аквааэробика – это мягкий и эффективный вид спорта, говорит Василиса Пономарева для МедикФорума. Определенные упражнения выполняются с большим удовольствием в щадящей тренировке всего тела. Например, прыжки в воду или бег по воде. Сопротивление в воде гораздо больше, чем при выполнении упражнений на суше

.Аквааэробика сжигает в среднем 400 калорий за полчаса. Это большое количество калорий и может стать увлекательной тренировкой для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов. Если вода очень холодная, ваше тело будет сжигать больше калорий, чтобы согреться. “Если вода очень теплая, вы также будете сжигать калории, чтобы снизить температуру тела, даже если вы занимаетесь спортом”.

Для тех, кто хочет защитить свой сустав, может быть трудно выбрать лучшее кардиоупражнение. Повторяющийся характер бега трусцой, езды на велосипеде и других кардиоупражнений может вызвать боль в суставах и спине.

Когда человек плавает в воде, нужно поднимать лишь десятую часть своего веса. Вода может разгрузить суставы и одновременно оживить вашу сердечно-сосудистую систему.