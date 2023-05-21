 

Вода фонтана Треви в Риме была окрашена активистами в черный цвет

21.05.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Около десяти экоактивистов из движения “Последнее поколение” приняли участие в новой итальянской акции, залив краской фонтан Треви, расположенный в центре Рима. Об этом пишет RomaToday.

Активисты растянулись и залезли в воду после того, как фонтаны стали черными. По сообщениям, была использована краска на основе древесного угля, которая окрасила воду фонтанов. Они объясняют, что их цель – отказ от ископаемого топлива.

Участники этого движения назвали Эмилию-Романью регионом, пострадавшим от сильных дождей и наводнений. В сообщении не уточняется, были ли задержаны участники этой акции.

В начале этого года на собрании акционеров экоактивисты бросили торт в председателя правления Porsche.Экоактивисты также подали в суд на Starship за нанесение ущерба окружающей среде во время запуска.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.20 / «Мы — часть иммунной системы государства»

05.01.23 / «Не поможет уменьшить счета» — Франция не намерена уходить с европейского рынка электроэнергии

09.02.22 / Врач рассказал об удалении у Заворотнюк части мозга

12.02.23 / Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь

19.01.23 / Звезда фильма “Чернокнижник” пропала в горах Калифорнии

02.07.22 / Мнение: Удар по бассейну

19.04.22 / Блинкен заявил, что военная операция Турции против курдов не является агрессией

29.09.22 / На журфаке МГУ появится специальность «Думскроллинг и военная аналитика»

16.04.23 / Белоруссия объявила о создании «трактора Судного дня»

11.01.23 / Bloomberg: Apple планирует производить собственные дисплеи для смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика