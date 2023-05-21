Вода фонтана Треви в Риме была окрашена активистами в черный цвет

Около десяти экоактивистов из движения “Последнее поколение” приняли участие в новой итальянской акции, залив краской фонтан Треви, расположенный в центре Рима. Об этом пишет RomaToday.

Активисты растянулись и залезли в воду после того, как фонтаны стали черными. По сообщениям, была использована краска на основе древесного угля, которая окрасила воду фонтанов. Они объясняют, что их цель – отказ от ископаемого топлива.

Участники этого движения назвали Эмилию-Романью регионом, пострадавшим от сильных дождей и наводнений. В сообщении не уточняется, были ли задержаны участники этой акции.

В начале этого года на собрании акционеров экоактивисты бросили торт в председателя правления Porsche.Экоактивисты также подали в суд на Starship за нанесение ущерба окружающей среде во время запуска.