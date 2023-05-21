Эксперт Джонсон рассказал, стоит ли переходить на iPhone 14

Компактный iPhone 13 Mini – это идеальное обновление для мобильного телефона, который устарел уже много лет назад. Эллисон Джонсон из The Verge, которая провела обзор iPhone 14 и нашла его отличным гаджетом, но слишком дорогим для покупки, говорит следующее.

iPhone 14 – отличный телефон, но он не намного лучше iPhone 13. Она отметила, что iPhone 13 был так же хорош для большинства людей, а стоил немного дешевле.

Журналистка рассказала, что обменяла свой iPhone 11 на iPhone 13 Mini, в результате чего цена снизилась на 600 долларов, или 48 тысяч рублей по текущему курсу.

“Мини – это единственный телефон, который я когда-либо хотела. Скорее всего, он будет последним. Но даже если вы предпочитаете более крупный телефон, линейка iPhone 13 все равно будет лучшим выбором”, – добавила она.

Джонсон отметила, что этот смартфон предлагает высококачественную камеру, запись видео, по доступной цене. Он также обладает хорошей эргономикой, прекрасно помещаясь во внешний карман поясной сумки. Процессор A15 Bionic также достаточно быстр для работы в приложениях.

Цена iPhone 13 Mini в компактном корпусе в РФ резко снизилась в начале мая – она упала с 56 000 рублей за устройство.