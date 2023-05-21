 

Новый сезон сериала «Кухня» снимут в Израиле

21.05.2023, 15:33, Разное
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Новый сезон популярного российского ситкома «Кухня» будет сниматься в Израиле. Об этом заявил продюсер сериала Вячеслав Муругов.  По его словам, таким образом создатели решили поддержать актёра Дмитрия Назарова, признанного в России иностранным агентом, и эмигрировавшего на Землю обетованную. 

«Собственно говоря, уехал не один Дмитрий, в Израиле собралась целая команда творческих людей из России. Люди положили всю жизнь на алтарь искусства, а российский зритель ждёт новых сериалов», – пояснил продюсер.

В новом сезоне герой Назарова Виктор Баринов станет шеф-поваром ресторана кошерной кухни в Хайфе, который принадлежит известному телеведущему-иноагенту Максиму Галкину. Гостями заведения в разных сериях станут другие экс-звёзды российского кино и шоу-бизнеса: Семён Слепаков, Илья Прусикин, Артур Смольянинов, Чулпан Хаматова и группа «Би-2». Одну из ролей в сериале сыграет жена Назарова – Ольга Васильева.

Транслировать ситком планируют на СТС и одном из израильских телеканалов. В будущем в Израиле могут создать полноценную площадку для съёмок российских сериалов с участием иностранных агентов.

«У многих актёров есть израильские паспорта, поэтому проблем с миграционной службой не будет», – заверил Муругов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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