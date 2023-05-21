Ученые раскрыли неожиданные свойства шоколада

Исследователи из Англии провели научную работу, результаты которой продемонстрировали, что шоколад обладает рядом полезных свойств для человеческого организма.

В исследовании приняло участие пять тысяч человек. Добровольцы в течение нескольких лет каждый день употребляли по одной или две плитки натурального шоколада в день. Это помогло выяснить, что даже небольшой кусок этого продукта в сутки способствует восстановлению сил после физических нагрузок.

Кроме того, выяснилось, что шоколад стимулирует работу мозга, улучшает работу печени и пищеварительной системы, регулирует уровень холестерина, а также способствует быстрому заживлению ран.