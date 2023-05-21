Революционная стрижка из 60-х возвращается в моду: что такое боб Сассуна и чем он отличается от обычного каре

Если вы решитесь на короткую стрижку, то наверняка не пожалеете об этом. Такая прическа подарит вам прохладу в теплое время года, с ней намного проще обращаться на повседневном уровне, чем с большинством более длинных стилей. Вам необязательно сразу делать очень короткую стрижку — боб станет идеальной отправной точкой, чтобы попробовать укороченные волосы. И наиболее актуальным в этом сезоне является боб Сассуна.

Классика возвращается в моду

Классическая стрижка “Сассун” названа так в честь известного парикмахера Видала Сассуна. На протяжении 1960-х годов он внедрил революционные изменения в мир женских стрижек, позволив дамам пропускать еженедельные посещения салона и делать прически дома. Сассун был первым, кто отказался от суперпопулярной в то время прически «улей», потому что она была очень сложна в уходе.

Главной «фишкой» культового парикмахера всегда была простота. Вдохновленный немецким стилем геометрического дизайна баухаус, Видал Сассун разработал асимметричную стрижку, которую мы теперь знаем как боб Сассуна. Сам стилист говорил, что эта прическа — лучший способ «избавиться от лишнего и вернуться к основам».

Боб Сассуна не был похож ни на одну стандартную прическу того времени, он не требовал особого ухода и означал изменение отношения к женской моде. Размышляя о своей карьере в документальном фильме «Видал Сассун: Кино», стилист сказал: «Для меня волосы — это чистая геометрия, углы. Мои прически могут быть воссозданы в любой парикмахерской по всему миру».

Чем боб Сассуна отличается от остальных похожих стрижек

Этот тупой боб, укороченный сзади и оставленный более длинными слоями спереди, снова в тренде спустя десятилетия после своего появления. Несмотря на то что прическа выглядит простой, Видал Сассун предупредил, что ее сложно правильно выполнить, заявив, что это «чистая геометрия». Зато, если сделать стрижку правильно, она не будет требовать практически никакого ухода.

Именно это подкупило миллионы женщин по всему миру. Грейс Коддингтон, креативный директор американского Vogue, назвала боб Сассуна культовой стрижкой. Она сказала: «Видал Сассун полностью изменил прическу — все, что было до этого, было лакированным и жестким. А с этим бобом у женщин появилась возможность свободно двигать головой. Это был определяющий момент шестидесятых».

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Как уложить культовый боб Сассуна

Поскольку боб Сассуна более структурирован, чем традиционный боб, это идеальная стрижка для тех, кто хочет всегда выглядеть так, как будто они только что вышли из салона. Вы можете модернизировать его, добавив микрочелку, подрезку или смелый цвет.

Любой оттенок волос будет иметь смысл со стрижкой Сассун, так что выбирайте тот, который вам больше нравится. Чтобы завершить образ, не требующий особого ухода, отличным вариантом будет темно-русый. Но для более экстравагантного подхода вы можете выбрать самые неожиданные цвета, такие как теплый клубничный блонд или огненно-медный. Они могут поднять эту стрижку на новый уровень.

Форма и длина могут быть разными

Те, у кого волосы от природы густые, хотят такую стрижку, которая сделает шевелюру более легкой. И боб Сассуна в этом случае — идеальный вариант. Он придает локонам дерзкую легкость и объем, выглядя при этом очень стильно. Например, многослойный боб выглядит потрясающе в сочетании с карамельными бликами. Он подходит и для волос слегка вьющихся, и вам даже не придется постоянно выравнивать их утюжком.

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Короткий боб Сассуна с боковой челкой выглядит женственно и мило. Этот эффект создает легкая челка, благодаря которой все внимание уделяется глазам женщины. Для прямых густых волос подойдет уложенный боб — это лучший ход для придания прическе меньшей толщины. Из этого гладкого боба всегда можно при желании сделать неряшливый.

Есть также удлиненная версия боба Сассуна, которая больше всего подходит для обладательниц светло-русых волос. Это классический вариант. Перистая текстура удаляет лишнюю толщину, образ дополняет сверхдлинная челка. Если у вас густые локоны, выберите для себя короткий тупой боб. Такие прически довольно универсальны. Их можно сделать гладкими или неряшливыми, а также опробовать разные варианты пробора.

Главное — выбрать хорошего стилиста

Поиск подходящего парикмахера — самая важная часть любой стрижки, независимо от того, насколько она сложна. Прежде чем записаться на сеанс, обязательно найдите того, кто сможет сказать, нуждается ли ваш боб Сассуна в некоторой корректировке в зависимости от формы вашего лица. Не все специалисты готовы к возвращению в моду таких причесок.

Ведущие мировые стилисты подчеркивают важность умения работать с такими прическами. Принцип прост: если вы не сделаете правильную стрижку, никакая укладка не сделает ее красивее. Если же все будет выполнено верно, вы сможете обойтись минимальной укладкой. С бобом Сассун легко справиться самостоятельно, регулярно подкрашивая его, поэтому все, что осталось сделать, — это найти парикмахера, умеющего работать с геометрической прогрессией.