Кардиолог Варфоломеев говорит, что по волосам можно определить, будут ли в будущем проблемы с сердцем

Новые исследования показывают, что уровень риска можно определить по волосам.

Плохой образ жизни, неправильное питание и малоподвижный образ жизни связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стресс также может играть определенную роль. Согласно недавнему исследованию, последствия стресса можно проследить даже по волосам.

Исследователи обнаружили, что по наличию гормона в волосах можно определить, подвержен ли человек повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Стероидный гормон кортизол выделяется при стрессе. Существует множество доказательств того, что хронический стресс может быть одним из основных факторов, влияющих на общее состояние здоровья. Кортизол – это глюкокортикоид, рассказывает кардиолог Олег Вафоломеев для МедикФорума.

Исследователи проанализировали уровень кортизола в образцах волос более чем 6500 мужчин и женщин. Затем исследователи наблюдали за ними в течение пяти-семи средних лет. У ста тридцати трех пациентов развились сердечно-сосудистые заболевания.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты или инфаркты, был в два раза выше у людей с более высоким уровнем кортизола в течение длительного времени. Риск был в три раза выше у людей моложе 57 лет.

Стоит избегать постоянного стресса, уделять достаточно времени себе в тишине и расслаблении. Это поможет регулярно отключаться. Варфоломеев предлагает следующий совет: каждый день делать физические упражнения, чтобы улучшить кровообращение.