Россияне переходят с WhatsApp на Telegram

Павел Дуровс Мессенджер Telegram оказался самым популярным среди россиян в возрасте до 24 лет. Он обогнал своего американского конкурента WhatsApp, принадлежащего компании Meta (признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Марка Цукерберга. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Telegram используют 42% российской молодежи в возрасте 12-24 лет и 32% в возрасте 18-24 лет. Это выше, чем у WhatsApp, где им пользуются только 17% российской молодежи. Россияне в возрасте 12-17 лет проводят в Telegram до 58 минут в день, а россияне в возрасте 18-24 лет – 48 минут. По данным Mediascope, россияне всех возрастных категорий тратят на WhatsApp менее 27 минут в день.WhatsApp остается более популярным среди россиян старшего возраста. Американский мессенджер наиболее популярен среди 25-34 и 35-44-летних – 27%. Telegram используют 16% россиян и 17% в этой возрастной группе.

В начале мая Telegram обогнал YouTube и Яндекс как самый популярный мессенджер среди россиян в возрасте 12-24 лет. В первом квартале 2023 года 69% (из возрастной группы от 12 до 24 лет) использовали Telegram ежедневно.