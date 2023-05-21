 

Россияне переходят с WhatsApp на Telegram

21.05.2023, 14:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Дуровс Мессенджер Telegram оказался самым популярным среди россиян в возрасте до 24 лет. Он обогнал своего американского конкурента WhatsApp, принадлежащего компании Meta (признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Марка Цукерберга. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Telegram используют 42% российской молодежи в возрасте 12-24 лет и 32% в возрасте 18-24 лет. Это выше, чем у WhatsApp, где им пользуются только 17% российской молодежи. Россияне в возрасте 12-17 лет проводят в Telegram до 58 минут в день, а россияне в возрасте 18-24 лет – 48 минут. По данным Mediascope, россияне всех возрастных категорий тратят на WhatsApp менее 27 минут в день.WhatsApp остается более популярным среди россиян старшего возраста. Американский мессенджер наиболее популярен среди 25-34 и 35-44-летних – 27%. Telegram используют 16% россиян и 17% в этой возрастной группе.

В начале мая Telegram обогнал YouTube и Яндекс как самый популярный мессенджер среди россиян в возрасте 12-24 лет. В первом квартале 2023 года 69% (из возрастной группы от 12 до 24 лет) использовали Telegram ежедневно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / Черные колготки снова в тренде: с чем и как их миксовать осенью-зимой 2022-2023

19.02.21 / Светлана Бондарчук, Полина Киценко и другие на необычной выставке ювелирного бренда

20.01.23 / В сети появились первые кадры биографической драмы “Раневская”

25.03.22 / Козероги перестарались, строя стены вокруг себя: 3 знака зодиака с самой сложной кармой любви

13.06.21 / Гиппеаструм и амариллис – не одно и то же. Куда надо смотреть, чтобы наконец понять, что именно стоит на вашем окне

25.04.23 / Самый лучший гидратор, о котором мало кто знает: как использовать в уходе за кожей сливовое масло

25.01.23 / Бдительность побеждает митьков

18.06.22 / AC – экс-полковник Макгрегор уверен, что американские СМИ готовятся признать поражение Украины

14.07.22 / Парад солидарности с Европой и НАТО — Франция отметила День взятия Бастилии

25.05.22 / Мнение: Почему в России больше 30 государственных языков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика