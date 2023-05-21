Петросян рассказал правду о проблемах со здоровьем

Большая звезда отечественного юмора и основатель знаменитого парка аттракционов “Кривое зеркало” – Евгений Петросян, наконец-то раскрыл все карты и рассказал о проблемах со своим здоровьем. Артист попал в больницу в начале мая, предварительно сообщив своей супруге о болезненных ощущениях в сердце, головокружении и тошноте.

Этот неожиданный поворот событий сразу же стал объектом интереса для многих новостных изданий, которые принялись распространять слухи о состоянии здоровья комика. Но недавно Петросян выступил с официальным заявлением, в котором развеял все мифы и домыслы, которые появились вокруг его персоны за последний месяц.

Евгений Ваганович рассказал о том, что ходил на все процедуры и обследования в Боткинской больнице, где ему была поставлена диагноз миокардит. Эта болезнь связана с воспалением мышцы сердца и может привести к нарушению его работы. Он также добавил, что питается строго по рекомендации врачей и готовится к быстрому возвращению на сцену.

По данным СМИ, у знаменитого юмориста Евгения Вагановича, более известного как Петросян, диагностировали стенокардию. Но это не все проблемы, с которыми столкнулся артист. По словам источника из клиники, у него нашли прогрессирующий атеросклероз и кисты в обеих почках. Кроме того, у Петросяна были проблемы со здоровьем зубов, что привело к ознобу, головокружению и тошноте.

Сначала жена Евгения Вагановича попросила не переживать за юмориста и прекратить спекуляции на его здоровье. Однако, после того как Петросян вышел на связь и опроверг слухи о критическом состоянии, журналистам удалось поговорить с комиком лично. Он заявил, что люди сами заставили себя волноваться, а он лишь планово проверялся два дня.

Сейчас знаменитый комик находится на реабилитации, отдыхая и полностью посвящая себя лечению. Его коллеги и поклонники высказывают слова поддержки и желают скорейшего выздоровления. А пока мы можем полюбоваться его лучшими представлениями на ютубе и уже с нетерпением ждать, когда он вернется на сцену полон сил и энергии.