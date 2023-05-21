Волосы могут предсказать инфаркты и инсульты

Научные сотрудники Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме пришли к выводу, что анализ на гормоны стресса в человеческих волосах способен предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы изучили уровни кортизола и кортизона в волосах более шести тысяч мужчин и женщин старше 18 лет. После этого за ними проводились наблюдения в течение пяти лет. За все время исследования болезни сердца возникли у 133 человек.

Таким образом, было выяснено, что при высоком уровне кортизона в волосах риск заболеваний сердечно-сосудистой системы возрастает в два раза. Это указывает на то, что уровень кортизона в волосах является ранним предсказателем будущих заболеваний.