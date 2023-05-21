 

Подходит под любой тон кожи: 10 идей окрашивания балаяж в шоколадно-коричневых оттенках

21.05.2023, 13:55, Разное
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Балаяж – техника окрашивания, при которой создается эффект выгоревших волос. Если вы задумываетесь о балаяже, но не уверены, что цвет подойдет к вашему тону кожи, то выход найден. Шоколадно-коричневые оттенки балаяжа идеально дополнят любой образ. Например, шоколадный цвет с каштановыми бликами, как главном фото, выглядит богато и роскошно. Если вам захочется добавить немного специй в надоевший цвет волос, то всегда можно привнести небольшую коррекцию прядями более насыщенного шоколадного оттенка.

Изюминка балаяжа

Для глубины и объема попробуйте сочетание черного и темно-коричневого балаяжа. Это один из вариантов разбавить глубокий черный цвет.

Каштановый цвет волос с мягкими бликами напоминает ириску. Такой балаяж подчеркнет естественные теплые тона волос. Этот вариант хорошо подойдет для молодых девочек, которые хотят осторожно подойти к знакомству с блондом.

Если вы ищите изюминку, но не хотите вкладываться в уход, то решить проблему поможет коричневый балаяж со светлыми концами. Важно оставаться в пределах 2-3 уровней от вашего натурального цвета волос. Если высветлить концы, но оставить темными корни и полотно, то окрашивание будет выглядеть свежим в течение полугода. Не забывайте прибегать к тонированию, чтобы сохранить блеск.

При мелировании темных волос лучше всего использовать насыщенные орехово-коричневые оттенки с золотым подтоном. Естественные блики возле линии роста волос и на концах прядей создадут впечатление, что спонсор вашей прически – долгое лето на пляже.

Шоколадно-карамельная роскошь

Шоколадный балаяж даст эффект золотисто-коричневого подтона, если поднять его с уровня 6 до более темной базы. Оставаясь в пределах 3 уровней от натурального цвета, вы получите естественный оттенок, который будет отрастать незаметно.

Шоколад с нотками красного и золотого создаст эффект мокко. Для лучшего эффекта попросите мастера положить тени на полотно волос: обрамление светлое, а середина становится темнее.

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Чтобы получить мягкий карамельный оттенок, попросите своего мастера использовать фольгу. Мелирование фольгой – имитация балаяжа, позволяющая охватить больший объем.

Правильное окрашивание позволяет подчеркнуть достоинства. Например, каштановые волосы теплого шоколадного оттенка сделают голубые и зеленые глаза яркими.

Тонкие акценты золотых бликов красиво смотрятся на натуральных темных волосах. Укладка волнами подчеркнет овал лица, а оттенок органично будет смотреться на смуглых девушках.

Экспериментируйте, сияйте и расцветайте с помощью такой техники окрашивания, как балаяж.


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