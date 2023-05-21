 

В 82 раза больше, чем в 2021-м: среднерыночная цена копиума достигла рекордных $2160 за кубометр

21.05.2023, 13:33, Разное
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Среднерыночная цена копиума наиболее распространённой марки Dardanelles-C вновь побила исторический рекорд и составила $2160,04 за кубометр.

Его аналоги, занимающие менее 12% рынка, не ушли далеко – они торгуются в пределах 1920–2401 долларов США с поставкой в июле-августе.

Ещё в 2021 году средняя цена копиума составляла $26,30 за кубометр и в течение года варьировалась крайне незначительно – в пределах 5-6% от этого уровня. Таким образом, всего за два года цифры взлетели в 82 раза.

Такая же тревожная ситуация наблюдается на рынке сжиженного копиума. В прошлом году, из-за того, что проводимость традиционных копиумопроводов оказалась неспособна ответить на резко выросший спрос, весь удар на себя принял именно этот сегмент. Считалось, что он может быстро масштабироваться за счёт строительства новых хранилищ сжиженного вещества (в транспорте недостатка не наблюдалось), однако оправдалось это лишь частично. Объёмы законтрактованного конденсированного копиума сейчас в 4-5 раз превышают объёмы, которые отрасль способна будет отгрузить, не нарушая сроков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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