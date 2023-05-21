«Если кадыровцы убьют кадыровца, то так ему и надо»?

В Омской области при попытке сбежать из РФ задержан Ясин Халидов, которого ещё в 17 лет отправили служить в чеченскую полицию, а потом послали на СВО.

Вчера, 20 мая, в 9 часов 20 минут, по московскому времени на автомобильном погранпункте Исилькуль Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы был задержан 19-летний житель Чечни Ясин Мухмад-Эмиевич Халидов. После пятичасового допроса и после получения ответа от коллег в Чеченской республики, сотрудники погранслужбы ФСБ РФ передали задержанного Халидова сотрудникам уголовного розыска УМВД по г. Омск. Халидову позволили связаться с правозащитниками и сообщить о своем задержании.

У правозащитников и адвоката, который безуспешно пытался вчера установить точное место нахождения Ясина Халидова, есть все основания опасаться, что жизни и здоровью Халидова грозит опасность.

Несмотря на свой юный возраст, Халидов является бывшим сотрудником МВД по Чечне, а также бывшим сотрудником Управления Росгвардии по Чеченской республике.

В 17 лет (в 2021 году) его устроили на службу в ОМВД по Шалинскому району родственники его отца — сотрудника ФСБ по Чечне, умершего в 2012 году от онкологического заболевания. На тот момент у Халидова не было не только специального образования для службы в полиции, но даже и аттестата об окончании школы. Формально Халидов нес службу по охране шалинского отдела полиции (стоял на КПП), но одновременно был активно задействован старшими коллегами в оперативной работе по выявлению и задержанию жителей Чечни, в том числе имеющих склонность к экстремизму.

В мае 2022 году Ясин Халидов был переведен на службу в транспортный ОМОН Управления Росгвардии по Чечне и в этом качестве также активно участвовал в оперативной деятельности сотрудников ЦПЭ МВД по Чечне.

14 сентября Халидов был командирован в Украину для участия в специальной военной операции, где провел четыре месяца (до января 2023 года). Находясь в Украине, Халидов, которому на тот момент было всего 18 лет, попытался уволиться со службы. Руководству он объяснил свое желание необходимостью ухода за больной матерью.

18-летнему парню отказали в увольнении со службы, а по возвращению из Украины он был неофициально задержан из-за подозрений в нелояльности. Ему угрожали, что, если он не прекратит свои попытки уволиться со службы, против него будет возбуждено уголовное дело по терроризму.

В конце января Халидову удалось сбежать из одного из подразделений чеченской полиции, в котором его удерживали, и покинуть территорию республики. Сразу после этого он обратился за помощью к чеченским блогерам Ибрагиму и Байсангуру Янгулбаевым, администраторам популярного среди чеченцев телеграм-канала «Адат». (Халидов практически не знает русского языка и поэтому чеченские блогеры, активно рекламирующие себя как правозащитники, которые помогают попавшим в беду чеченцам, были в этой ситуацией логичной и единственной возможностью получить помощь).

Братья Янгулбаевы обещали вывезти Халидова из РФ (хотя они не имеют таких возможностей и никогда этим не занимались). Взамен блогеры потребовали, чтобы Халидов рассказал и передал им всю имеющуюся у него информацию о службе в чеченской полиции и об участии в специальной военной операции в Украине.

Халидов вынужден был сделать это, однако поставил условие, что эти данные будут опубликованы только в том случае, если он окажется в безопасности за пределами России.

Как оказалось, Янгулбаевы не собирались ни помогать Халидову, ни выполнять данное ему обещание.

Получив информацию от попавшего в беду молодого парня, они стали готовить ее к публикации, анонсировав на своем телеграм-канале как «расследование века». Еще до полной публикации данных, полученных Янгулбаевыми от Халидова, сразу после размещенного на «Адате» анонса, к родственникам Халидова приехали сотрудники чеченских силовых структур.

Его мать, младший брат и дядя по материнской линии, а также случайно оказавшаяся в доме матери женщина, были задержаны и подвергнуты физическому и психологическому давлению. От них требовали раскрыть место нахождения Ясина Халидова.

Сам Халидов оказался в ужасной ситуации и вынужден был скрываться от своих бывших коллег. Чеченские блогеры, которых не остановили даже задержание и избиение родственников Халидова, опубликовали в итоге свое «расследование века» и заблокировали все телефоны и доступ в чаты Халидову, чтобы он больше не мог выйти с ними на связь. С этого момента задержание Халидова и передача его в руки чеченских силовиков стали фактически неизбежными.

Правозащитникам, к которым в самый последний момент Халидов обратился за помощью, блогеры Янгулбаевы прокомментировали ситуацию следующим образом: «Если кадыровцы убьют кадыровца, то так ему и надо».

В данный момент Ясин Халидов находится в ОМВД по г. Омску. За ним, как можно с уверенностью предположить, уже выехали чеченские силовики.

Елена Милашина,

обозреватель

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