 

Голод является предупреждающим признаком опасных заболеваний

21.05.2023, 12:20, Разное
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Новостной журнал “ВТатарстан” сообщает, что голод может не быть первичным симптомом при опасных заболеваниях. Однако, если симптомы усиливаются или появляются, необходимо немедленно пройти обследование у специалиста.

Рак ассоциируется с голодом, желтухой и тошнотой. Если после еды не ощущается сытость, можно говорить о депрессии, дисфункции щитовидной железы и анорексии. Вместе со снижением аппетита вы можете испытывать сонливость или хроническую усталость.

Другие состояния, которые могут вызывать частое чувство голода, включают язвенную болезнь, пониженный уровень ферритина и рак поджелудочной железы.


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