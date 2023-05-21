Голод является предупреждающим признаком опасных заболеваний

Новостной журнал “ВТатарстан” сообщает, что голод может не быть первичным симптомом при опасных заболеваниях. Однако, если симптомы усиливаются или появляются, необходимо немедленно пройти обследование у специалиста.

Рак ассоциируется с голодом, желтухой и тошнотой. Если после еды не ощущается сытость, можно говорить о депрессии, дисфункции щитовидной железы и анорексии. Вместе со снижением аппетита вы можете испытывать сонливость или хроническую усталость.

Другие состояния, которые могут вызывать частое чувство голода, включают язвенную болезнь, пониженный уровень ферритина и рак поджелудочной железы.