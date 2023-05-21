 

BFM: В результате стрельбы в Марселе погибли три человека

21.05.2023, 12:20, Разное
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По данным BFM, три человека погибли в результате нападения на ночной клуб в Марселе, произошедшего вечером 21 мая, в ходе которого было произведено три выстрела.

Телеканал сообщил, что неизвестный житель за рулем автомобиля открыл огонь по припаркованной на улице машине с пятью людьми. Состояние двух других людей было неизвестно/

Его автомобиль был найден сгоревшим.


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