BFM: В результате стрельбы в Марселе погибли три человека

По данным BFM, три человека погибли в результате нападения на ночной клуб в Марселе, произошедшего вечером 21 мая, в ходе которого было произведено три выстрела.

Телеканал сообщил, что неизвестный житель за рулем автомобиля открыл огонь по припаркованной на улице машине с пятью людьми. Состояние двух других людей было неизвестно/

Его автомобиль был найден сгоревшим.