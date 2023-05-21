Bloomberg Марк Цукербергс 2023 года увеличил свое состояние на 44,3 миллиарда долларов

Bloomberg сообщает, что Марк Цукерберг, владелец Meta (компании, запрещенной в РФ за экстремизм), с 2023 года увеличил свое состояние на 44,3 миллиарда долларов.

Индекс миллиардеров оценивает состояние этого предпринимателя в 89,9 млрд долларов. Это ставит его на 12-е место. Цукерберг также занимал первое место среди миллиардеров по росту своего состояния с начала этого года. Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moet Hennessy, занял второе место (рост на 40 млрд долларов), а Элон Маск, основатель Tesla и SpaceX, владелец и оператор Twitter – третье (рост на 39,1 млрд).

Bloomberg сообщает, что Цукерберг сделал большую ставку на метавселенную и потратил много денег, чтобы доминировать на этом рынке. По данным издания, это стало дорогостоящей ошибкой для предпринимателя. В какой-то момент его состояние сократилось более чем на 100 миллиардов долларов.

На своих страницах в социальных сетях Цукерберг делился фотографиями, на которых он соревнуется в бразильском джиу-джитсу и завоевывает несколько медалей.