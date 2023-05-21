Мнение: О троянском коне для Сергея Шойгу… Ситуация безвыходная?

Давным-давно один мудрый грек сказал на чистой латыни Timeo Danaos et dona ferentes. Нынешний глава Минобороны России Сергей Шойгу, бесспорно, должен знать эти слова: в советской школе проходили как Гомера, так и Вергилия. Но он не из пугливых.

И это ставит ОГВ в зоне СВО в крайне уязвимое положение.

С одной стороны, растёт накал общественных ожиданий. Его уже пытаются сбить приближённые к МО РФ военкоры, наперебой говоря о предстоящих сложностях. Но доминанту, пожалуй, верно уловил и выразил прокремлёвский философ и местами даже идеолог Александр Дугин: «Сейчас самым правильным ходом со стороны нашего военного (и политического) руководства было бы сосредоточиться, собрать все силы и не столько грубым физическим накатом, сколько с опорой на ум, смелость, находчивость, быстроту и решительность нанести врагу несколько весомых поражений. Это могло бы резко изменить баланс сил, переломить патовую ситуацию и снять накопившееся напряжение… “Вагнер” уже покрыл себя славой. Самое время для того, чтобы и другие наши русские патриоты, отважные военачальники и решительные бойцы показали на что мы… способны».

Возможно, в Кремле думают так же. И ждут новых успехов, даже настаивают на них.

Но тут вспоминается одна недавняя #история. В марте 2016 года некий батальон под командованием Дмитрия «Вагнера» Уткина при поддержке Сирийской армии, а также ВКС России освободил от террористов запрещённой в РФ ИГИЛ сирийский город с красивым русским именем Пальмира. После чего передал его «в ведение» МО РФ. Через девять месяцев запрещённые в РФ игиловцы за считанные дни отбили город обратно. После чего пришлось его штурмовать во второй раз.

А ведь любая история имеет неприятное свойство повторяться минимум дважды.

То есть, для главы МО РФ это взятие «фортеции» — тоже своего рода троянский конь?

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