Макгрегор – попытки Вашингтона навредить России провалились, но он никогда этого не признает

В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор выразил сомнения, что администрация Байдена и её союзники пересмотрят отношение к украинскому конфликту. В руководстве западноевропейских государств не осталось разумных людей, а у американских властей отсутствует чёткое планирование. Поэтому они не допускают даже мысли, что их стремления обессилить Москву не принесут никаких результатов, отметил эксперт.

Недавно некоторые из ваших бывших коллег, возможно, ваши друзья — это люди, которых я знаю и уважаю, несколько из них появлялись в нашей передаче — опубликовали открытое письмо в The New York Times. В нём они назвали позицию президента Байдена «мы с вами (с Украиной. — ИноТВ) столько, столько потребуется» невнятной, недостижимой и ведущей к полной катастрофе. Вас удивила подобная реакция бывших военных, и окажет ли их обращение какой-либо эффект?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, ответ на первый вопрос: да. А ответ на второй вопрос: нет. Для администрации Байдена это ничего не изменит. Они будут продолжать делать то, что они делают. Они никогда не признают, что совершили ужасную ошибку.

И да, у них нет никакой стратегии. Их стратегия заключалась в том, чтобы «навредить России», и ради достижения этой цели они готовы уничтожить украинскую нацию. Что ж, задача номер один — нанести вред РФ — не сработала. Санкции оказались полным провалом. Российская армия сейчас больше, сильнее и боеспособнее, чем когда-либо.

Единственные люди со стратегией сидят в Кремле. И у них очень ясная стратегия: Украина будет нейтральной, Украина не вступит в НАТО, и если Украина вообще будет существовать, то она должна быть нейтральной. В конце концов люди в Варшаве, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Венгрии, Румынии, соседние народы, все они скажут: пришло время остановиться, русские побеждают, они получат то, что хотят.

На ваш взгляд, Запад, Западная Европа и более здравомыслящие люди в администрации Байдена устают от конфликта?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: В таких местах, как Берлин, Париж, Лондон, на национальном уровне нет здравомыслящих людей. Забудьте об этом, они сошли с ума. К сожалению, то же самое можно сказать и о Хельсинки, Стокгольме, Осло. Они оторваны от реальности.

Население — это другая история. Немцы сыты по горло этим нелепым конфликтом. Они совершенно не хотят в нём участвовать. Они не хотят посылать туда (на Украину. — ИноТВ) солдат. Они сомневаются, что туда нужно посылать какую-либо технику.

Я думаю, что если бы этот вопрос вынесли на референдуме в Германии, и людям позволили бы говорить правду, то ни один немецкий танк никогда не дошёл бы до России. Я имею в виду, представьте себе отправку танков с немецким железным крестом на борту в Россию. Это безумие!

Верно.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Немцы знают и не хотят иметь с этим ничего общего. Поляки были исключением, и вот хорошая новость: польское население восстаёт против происходящего. Страну заполнили миллионы украинских беженцев. Ходят разговоры об украинизации. Ситуация не пользуется популярностью. Я думаю, население, если оно добьётся своего, остановит это.

Дата выхода в эфир 18 мая 2023 года.

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