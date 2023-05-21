 

Дмитрий Медведев сыграет своего однофамильца в фильме «Солдаты двадцать лет спустя»

21.05.2023, 11:33, Разное
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На «Мосфильме» стартовали съёмки фильма «Солдаты двадцать спустя», который является продолжением популярного сериала 2004 года «Солдаты».

По сюжету, в 2022 году герои встречаются на праздновании юбилея своей воинской части и рассказывают, как изменилась их жизнь после окончания службы по призыву.

– Большинство актёров из нашего сериала согласились принять участие в съёмках нового фильма, но произошли некоторые изменения. Так, роль Михаила исполнит Дмитрий Анатольевич Медведев, он отлично показал себя на пробах, – рассказал режиссёр Фёдор Бондарчук.

Как отмечают создатели новых «Солдат», они постарались максимально подробно продумать сценарий картины и биографии ключевых героев. Например, сержант Михаил Медведев вернулся на службу, окончил Академию Генерального штаба и стал генералом. Полковник Виктор Колобков эмигрировал на Украину и пытался дистанционно сорвать празднование юбилея части.

Съёмки фильма должны завершиться до конца года, премьера намечена на 23 февраля 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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